Doch wer wird in die Fußstapfen der Kleeblätter treten und sich damit zugleich die Fahrkarte für den am ersten Januar-Sonntag stattfindenden – mit Westfalen- und Landesligisten besetzten – Schuster-Cup ergattern? Nach den Spielen vom vergangenen Sonntag traut man dabei einem B-Kreisligisten viel zu. Der Holsener SV, bei der letzten Auflage erst im Finale von den Tengeranern geschlagen und nach deren Verzicht beim Schuster-Cup gestartet, wusste auch diesmal voll zu überzeugen und gewann seine Vorrundengruppe, unter anderem gegen zwei klassenhöher spielende Gegner, mit blütenweißer Weste und einem Torverhältnis von 10:2. Das dürfte ein klares Signal an die drei Gegner der Endrunde sein.

In der treffen die Holsener auf Bezirksligist SC BW Vehlage, Türk Gücü Espelkamp und den SuS Holzhausen. Einzig die Kicker vom Bahndamm wussten von diesem Trio ebenfalls zu überzeugen, ließen immerhin die Reserven des FC Preußen und aus Tengern sowie den in der A-Liga starken TuS Gehlenbeck hinter sich.

Endrunde beginnt im 14.15 Uhr

In der Endrunden-Gruppe 1 dürfte der Sieg und Sprung ins Halbfinale wohl nur über den HSC Alswede führen. Der gewann alle vier Vorrundenspiele bei 14:3 Toren. Knüpfen die »Bohlmänner« an die dort gezeigte Leistung an, müssen sich die Konkurrenten sicherlich strecken. Aber auch der BSC Blasheim wusste in der Vorrunde mit zwei Siegen und einem Unentschieden zu überzeugen. Der SV BW Oberbauerschaft und der TuS Gehlenbeck schafften derweil als Gruppenzweite den Sprung in die Endrunde.

Die wird am Sonntag, ab 14.15 Uhr in der Rundband der Hüllhorster Sporthalle mit der Partie zwischen dem BSC und Oberbauerschaft eröffnet. Die ersten Zwei jeder Gruppe schaffen den Sprung in die Halbfinals, die ab 17.15 Uhr beginnen werden. Nach dem kleinen Finale (17.45 Uhr) wird um 18 Uhr der neue Masters-Sieger und Wildcardgewinner für den Schuster-Cup ermittelt.

Vier Teams hoffen auf den Hallen-Cup

Ab 13 Uhr ermitteln derweil die vier Sieger der Vorrundengruppen den diesjährigen Gewinner des Volksbank-Hallen-Cups. Zunächst stehen sich die Reserven des SC BW Vehlage und des BSC Blasheim gegenüber, anschließend ermitteln um 13.15 Uhr der TuS Tengern III und der TuS Gehlenbeck II dem zweiten Teilnehmer des um 13.45 Uhr beginnenden Endspiels.

Der Samstag steht indes ganz im Zeichen der Fußballerinnen. Für das Frauenturnier, das um 14 Uhr beginnt haben insgesamt zehn Mannschaften zugesagt:

Gruppe 1 : SV Hüllhorst-Oberbauerschaft I, BW Rehme, SG Lieme-Bexterhagen, VfL Bückeburg, TuS Levern

Gruppe 2 : SV Hüllhorst-Oberbauerschaft II, TuRa Löhne, SG FA Herringhausen-Eickum, TuS Hunnebrock, TuS Nettelstedt

Die Halbfinals beginnen um 18.05 Uhr, das Finale um 18.42 Uhr.