Von Volker Krusche

Endrunde

Gruppe 1 : Obwohl am Ende abgeschlagenes Schlusslicht, so kam dem SV BW Oberbauerschaft dennoch eine ganz besondere Rolle zu. Nämlich die, des Züngleins an der Waage. Da sich ihre drei Konkurrenten gegenseitig die Punkte abnahmen, sorgten die Blau-Weißen durch ihr 1:1 dafür, dass der TuS Gehlenbeck weitere Punkte liegen ließ. Da half den Kämper-Schützlingen im abschließenden Spiel auch der klare 4:1-Erfolg über den BSC Blasheim nichts. Zuvor nämlich hatte der TuS bereits gegen den HSC Alswede mit 0:2 verloren und schloss die Endrunde daher nur mit vier Punkten ab. Da die Blasheimer allerdings die Alsweder knapp mit 3:2 bezwingen konnten, sich beide Teams gegen Oberbauerschaft (BSC 5:1, HSC 2:0) schadlos hielten, wiesen sie jeweils sechs Punkte auf, wobei die Alsweder aufgrund des besseren Torverhältnisses den Gruppensieg feiern durften.

Gruppe 2 : Im letzten Spiel der Gruppenphase hätte dem Holsener SV, im Vorjahr immerhin Finalist und durch den Verzicht des TuS Tengern II auch Teilnehmer am Schuster-Cup, bereits ein Unentschieden gegen Türk Gücü Espelkamp gereicht, um ins Halbfinale einzuziehen. Zwar hatte der HSV gegen den in der Endrunde chancenlosen SC BW Vehlage beim 2:2 einen Punkt gelassen, während die Türken sich mit 3:2 durchgesetzt hatten, dafür hatte Holsen den SuS Holzhausen mit 3:1 besiegt, während die Espelkamper ihm mit 2:4 unterlagen. Da die Mannen vom Bahndamm Vehlage um abschließenden Match mit 1:0 bezwingen konnten, waren sie definitiv schon weiter. Türk Gücü warf gegen Holsen alles in die Waagschale, bot ein starkes Spiel und wurde mit einem 3:2 belohnt. Damit war er im Semifinale, während Holsen raus war.

Halbfinale

HSC Alswede - Türk Gücü 4:3 . Eine ganz enge Kiste. Letztlich aber durfte mit Alswede die Mannschaft jubeln, die schon in der Vorrunde vor einer Woche eine sehr gute Figur abgegeben hatte. Und dieser Rolle wurden die »Bohlmänner« auch im Halbfinale gerecht und legten durch Ahmet Tsingor, Mehid Celik, Alexander Thoss und Florian Kadriu beim einem Gegentor zum 1:3 durch Huseyin Özal ein 4:1 vor. Doch Türk Gücü gab nicht auf und kam eine Minute vor Schluss durch Mithat Kirmaci auf 3:4 heran. Zu mehr aber reichte es nicht.

BSC Blasheim - SuS Holzhausen 6:5 (2:2) n.9m . Letztlich musste die Entscheidung vom Punkt fallen, wobei der BSC das glücklichere Ende für sich hatte. In der regulären Spielzeit brachte Moritz Knorr den SuS in Führung. Felix Kammann und Cemali Akköse drehten den Spieß für Blasheim um, Bjarne Rabbe das 2:2 gelang.

Spiel um Platz 3

Türk Gücü - SuS Holzhausen 1:0 n.9m . Beide Teams verzichteten auf die Austragung der Partie und zogen die Entscheidung vom Neunmeterpunkt vor.

Endspiel

HSC Alswede - BSC Blasheim 4:1 . Die Blasheimer begannen sehr druckvoll. Das Ergebnis war die Führung, die Cemali Akköse erzielte. Danach wurden die Alsweder von Minute zu Minute stärker. Auch, weil Torhüter Steffen König seinen Kasten vernagelte. Erdal Gökcen gelang der Ausgleich, Ahmet Tsingor brachte den HSC schließlich in Führung. Sandor Bardal und Florian Cadriu machten danach den Deckel drauf.