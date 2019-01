Von Marc Schmedtlevin

Hans-Jürgen Fiebig schien im Vorfeld schon eine Ahnung zu haben. Der 1. stellvertretende Vorsitzendes des gastgebenden SV Hüllhorst-Oberbauerschaft berichtete am Freitag von personellen Sorgen im Rödinghauser Lager, glaubte aber dennoch fest an einen starken SVR-Auftritt. Und genau diesen bekamen Fiebig, die Konkurrenten und die Zuschauer auch geboten. Von Schwierigkeiten war am Sonntag jedenfalls in der Halle gar nichts mehr zu sehen. »Ich hatte mir sowas schon gedacht. Das war alles Understatement«, scherzte Fiebig nach der Siegerehrung.

Die Rödinghauser verdienten sich den Titelgewinn, weil sie die spielerisch eindeutig stärkste Mannschaft des Turniers waren. Immer wieder schaffte es das SVR-Team, in Ruhe das Spiel aufzubauen und dabei auch den Torhüter für Überzahlsituationen mit einzubeziehen. Dann wurde genau im richtigen Moment das Tempo mit starkem Zug zum Tor angezogen. »Die Jungs haben es wirklich gut gemacht. Wenn wir dabei sind, wollen wir natürlich auch gewinnen«, lobte Trainer Martin Sek, der beim Sieger den lokalen Bezug herstellte. Er stammt aus Espelkamp, trug in der Jugend und auch bei den Senioren das Trikot des FC Preußen. Daher war Sek auch bestens mit dem Schuster-Cup vertraut: »Ich weiß aus der damaligen Zeit, welchen Stellenwert dieses Turnier und vor allem auch das Hallen-Masters hier im Kreis hat.«

Heine: Sieger mit Rödinghausen, bald FC Preußen

Mit dabei im Team der Rödinghauser war auch ein Akteur, der ab der kommenden Saison im Altkreis auflaufen wird. Bennett Heine schließt sich dem FC Preußen Espelkamp an. Ein Duell mit den zukünftigen Kollegen blieb am Sonntag aus.

Den großen Siegerpokal sicherten sich die Rödinghausen durch einen 4:3-Finalsieg gegen den Westfalenliga-Partner VfL Theesen. Der SVR legte von Beginn an vor – zum 1:0, zum 2:1 und erhöhte dann auf 3:1. Spätestens beim 4:2 durch Justin-Marc Manske in der Schlussminute schien die endgültige Vorentscheidung gefallen zu sein. Doch immer wieder war es Kai-Niklas Janz, der die Theesener mit seinen drei Treffern im Spiel hielt und mit dem Anschluss zum 3:4 auch noch einmal etwas Spannung aufkommen ließ. Zum Ausgleich reichte es für den VfL aber nicht mehr. Ein kleiner Trost. Dank seiner Finaltore durfte sich Janz mit insgesamt sieben Treffern über den ersten Platz in der Torschützenliste des Schuster-Cups freuen.

Tengerns Steigerung in der Endrunde

Von den heimischen Teams mischte nur der TuS Tengern vorne mit. Der Landesligist bekam aber gleich zum Auftakt vom späteren Sieger Rödinghausen beim 1:6 die Grenzen aufgezeigt. Danach löste Tengern die Pflichtaufgaben in der Gruppe A und zog als Tabellenzweiter in das Halbfinale ein. »Wir brechen uns aber richtig einen ab«, zog Co-Trainer Bastian Bartelheimer ein Zwischenfazit. Immerhin steigerte sich der TuS in der K.o.-Runde. Im Halbfinale war nach einem 2:4 gegen Theesen dennoch das Aus besiegelt. Mit einem 4:3 im Spiel um Platz drei gegen den SC Herford gelang noch ein versöhnlicher Abschluss. »Sonst wäre ich auch echt sauer gewesen. Wir haben keinen guten Tag erwischt, haben uns viele dumme Fehler erlaubt«, sagte Bartelheimer.

Die drei weiteren Altkreis-Teams schieden in der Vorrunde aus. Der keinesfalls in Bestbesetzung angetretene FC Preußen Espelkamp kassierte zunächst zwei deutliche Niederlagen, sorgte abschließend aber immerhin mit einem 2:1 gegen Theesen für einen Höhepunkt aus eigener Sicht. Der kurzfristig eingesprungene B-Ligist SV Hüllhorst-Oberbauerschaft verkaufte sich teuer, sammelte einen Punkt ein und erzielte auch Tore gegen Tengern und Rödinghausen. Dadurch landete der Gastgeber in der Tabelle sogar noch vor dem Masters-Sieger HSC Alswede, der ebenfalls auf einen Zähler kam.