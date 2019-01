Von Marc Schmedtlevin

Die Veränderungen bei der HSG Hüllhorst kommen doch recht überraschend. Nachdem bereits Lars Halstenberg seinen Abschied als Trainer der ersten Herrenmannschaft für den Sommer angekündigt hatte, ließen nun die aktuellen Damen-Trainer Christian Wiechert und Sven Sturhahn dieselbe Nachricht folgen. Um Ersatz hatten sich die HSG-Verantwortlichen aber rechtzeitig bemüht und konnten die Blomenkamp-Zusagen nun auch schon offiziell machen.

Bei der ersten Hüllhorster Damenmannschaft endet im Sommer eine der erfolgreichsten Abschnitte der Vereinsgeschichte. Christian Wiechert hatte es in seiner dann dreieinhalbjährigen Amtszeit geschafft, das Team mit der Verbandsliga-Meisterschaft in die Oberliga zu führen. Dieses Kapitel war allerdings nach nur einer Spielzeit wieder beendet. »Es war dann eine insgesamt sehr schöne Zeit, deswegen bin ich auch ein bisschen traurig. Ich habe einen Aufstieg, einen Abstieg und jetzt einen Umbruch mitmachen dürfen«, sagt Wiechert, für den es allerdings beruflich bedingt auch anstrengende Jahre gewesen seien. Häufiger kam es vor, dass der Coach aufgrund von Auslandsaufenthalten Trainingseinheiten verpasste.

Schmitz geht auch

Dann war aber auf seinen Co-Trainer Detlef Schmitz Verlass. Dieser kündigte nun aber frühzeitig das Ende seiner Tätigkeit an. »Für mich war klar, dass es ohne Co-Trainer nicht gehen wird«, sagt Wiechert, der die freien Tage über Weihnachten zum Nachdenken über die Zukunft nutzte. Er habe daraufhin mögliche Assistenten-Kandidaten angesprochen, aber keine Zusage erhalten. Daher wurde zusammen mit Frauenwartin Anna-Lena Schröder nach möglichen Nachfolgern für den Posten des Cheftrainers gesucht.

Und dabei stieß das Duo schnell auf Björn Blomenkamp, der bis in die vergangene Saison hinein beim Frauen-Oberligisten TSV Hahlen im Einsatz war und selbst noch aktiv für den TV Hille II spielt. Wichtig auch: »Blomi« hat als Hüllhorster eine Vergangenheit bei der HSG. Unter anderem stieg er mit der Herrenmannschaft in der Saison 2000/01 in die Landesliga auf und war auch schon in der Jugendabteilung des Klubs als Trainer tätig. »Ich kenne Björn gut, habe lange mit ihm zusammengespielt. Überall, wo er war, hat er gute Arbeit geleistet«, stellt Wiechert fest. Nach einem Gespräch und etwa einer Woche Bedenkzeit habe Blomenkamp dann zugesagt.

Wiechert sieht Team mit Potenzial

Die Reaktionen im Hüllhorster Lager seien positiv. Die meisten Spielerinnen hätten schon signalisiert, auch unter dem neuen Coach bei der HSG zu bleiben. »Das Team ist intakt und das Potenzial sowieso vorhanden«, sagt Wiechert, der sich durch den Trainerwechsel auch noch einmal neue Impulse für manche Spielerinnen erhoffe.

Schwierigkeiten bei der Absprache mit der zweiten Mannschaft dürfte Björn Blomenkamp in Zukunft sicherlich nicht haben. Trainer der Reserve wird nämlich Bruder Tim. Der Mittelmann der ersten HSG-Herren wird der Nachfolger von Sven Sturhahn. Die Lösung liegt nahe, da Blomenkamp derzeit die A-Mädchen trainiert und viele Spielerinnen aus dieser Mannschaft zur neuen Saison zu den Seniorinnen aufrücken. »Er kennt die Mädels und etwas Besseres als das Gespann Blomenkamp/Blomenkamp hätte uns nicht passieren können. Das ist wie ein Sechser im Lotto«, sagt Wiechert, der sich für die kommenden Jahre beide Damenteams auch noch einmal eine Liga höher vorstellen könnte.