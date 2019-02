Von Marc Schmedtlevin

Hüllhorst/Lübbecke/Rahden (WB). Der Tabellenkeller im Fokus: Für die Handballer aus Hüllhorst, Nettelstedt und Gehlenbeck geht es am Wochenende in direkten Duellen um wertvolle Punkte gegen den Abstieg.

Verbandsliga

Von einer schlechten Nachricht waren sie bei der HSG Hüllhorst ausgegangen. Jan-Philip Schnute hatte sich am vergangenen Wochenende in Hahlen verletzt. Die Diagnose: Der Torhüter hat sich das Innenband gerissen und wird etwa zehn Wochen ausfallen. »Das hat uns hart erwischt und auch ein bisschen schockiert«, gibt Trainer Lars Halstenberg zu. Das Team müsse diesen Ausfall nun kompensieren, sei dazu aber auch in der Lage: »Wir sind gefestigt genug. Es geht jetzt auch darum, für Jan-Philip zu spielen – mit Kampf und Euphorie.«

Zum Stammtorhüter wird erst einmal Christian Laroche, der mit Schnute immer ein harmonisches Gespann bildete. »Rocko genießt das volle Vertrauen, er hat jahrelang auf hohem Niveau gespielt«, sagt Halstenberg. Unterstützung gibt es am Samstag von Tobias Müterthies. Danach wird Tobias Lengwenus aus der zweiten Mannschaft in den Kader rücken.

Gegner am Samstag ist der ASV Senden, der sich als Zwölfter ebenfalls im Abstiegskampf befindet. Allerdings zählt der Gast zu den Teams der Stunde, blieb nach schwachem Saisonstart zuletzt vier Mal ungeschlagen. Verbunden ist der Erfolg vor allem mit den Haupttorschützen: Rückraum-Rückkehrer Hendrik Kuhlmann und Kreisläufer Jens Micke. »Es sind aber nicht nur die beiden, auf die wir aufpassen müssen«, sagt Halstenberg, der in der Abwehr wieder auf Jan-Philipp Meyer und Christian Wiechert setzen kann. Vorne gelte es, Lösungen gegen die offensive Sender 3:2:1-Deckung zu finden. Passsicherheit stehe an erster Stelle.

In das zweite Kellerduell ist der TuS Nettelstedt II involviert, tritt bei der Spvg. Steinhagen an. Einen weiteren Ausrutscher sollte sich die TuS-Reserve nach dem Remis in Ahlen und der Niederlage gegen Brake nicht erlauben, um den Anschluss nicht zu verlieren. »Wir können gegen die Konkurrenz nicht zu viele Punkte liegen lassen«, sagt auch Trainer Julian Grumbach, der zuletzt die Abwehrleistung kritisierte. Bei der Wende zum Guten soll auch noch einmal Zugang Vitor de Faria Baricelli mithelfen, genauso wie Keeper Patrick Herrmann. Verzichten muss Nettelstedt dagegen weiterhin auf Tobias Oevermann sowie die A-Jugendlichen Jannik Ames, Torben Böhlke und Hannes Krassort.

Landesliga

Auf die Suche nach der Reset-Taste haben sich die Handballer des TuS SW Wehe begeben. Beim Tabellenführer Bad Salzuflen hatten sie zuletzt nur 14 Treffer zustande gebracht. Mit Blick auf das am Sonntag folgende Heimspiel gegen den TuS Bielefeld/Jöllenbeck II kann es daher nur bergauf gehen. »Schlimmer wird schwierig«, sagt Dennis Pape mit viel Humor. Der Weher Trainer sei zuversichtlich, nun wieder eine ansprechendere Leistung seines Teams zu sehen zu bekommen: »Wir müssen uns nur wieder die richtigen Würfe nehmen.« Der Gegner hat es allerdings in sich. Der TuS 87 II ist Tabellenvierter und gewann jahresübergreifend die vergangenen fünf Partien. Erschwerend kommt aus Weher Sicht hinzu, das Steffen Lohmeier wohl ausfallen wird. Ein Infekt hatte den Rückraumspieler schon in der Vorwoche gestoppt. Eine Besserung stellte sich noch nicht ein.

Von noch größerer Bedeutung ist der Sonntag für den TuS Gehlenbeck. Dieser steckt als Neunter weiterhin im breiten Abstiegskampf und bestreitet nun ein Duell bei einem der Konkurrenten. Verlieren ist bei der HSG Petershagen/Lahde daher verboten. »Für uns ist es ein ganz wichtiges Spiel, das die Richtung für die nächsten Wochen vorgeben wird«, sagt TuS-Trainer »Fred« Hölscher, der allerdings eine Steigerung von seinem Team einfordern muss. Bei der Niederlage zuletzt gegen Altenhagen-Heepen II hatte der TuS eine Pausenführung verspielt und im zweiten Durchgang vor allem offensiv stark nachgelassen.