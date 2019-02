Hüllhorst/Espelkamp (WB). Der Primus pausiert. Dadurch ergibt sich für den TuS Tengern eine hervorragende Gelegenheit. Mit einem Sieg beim SuS Westenholz würden die Kleeblätter auf Platz eins springen. Von der Spitze ein gutes Stück entfernt ist der FC Preußen Espelkamp, der parallel beim FC Kaunitz gefordert ist.

SuS Westenholz - TuS Tengern. Die Winterpause war aus Tengeraner Sicht noch ein bisschen länger, da das Heimspiel in der Vorwoche platzbedingt ausfiel. Ginge es nach Olaf Sieweke, könnte sich der Neustart auch ruhig noch ein paar Tage verzögern. »Unser Kader ist ja sowieso nicht mehr so groß und ein paar Jungs sind erkrankt«, deutet der Trainer personelle Engpässe an. Jannik Albert wird wegen eines Auslandsaufenthaltes sicher ausfallen, hinzu kommen die am Knie verletzten Nico Gerfen und Furkan Süzen. Der kleine Kader könnte speziell mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf mit 13 Spielen in 13 Wochen zum Stolperstein werden.

So weit wollen sie in Tengern aber noch nicht gehen. Erst einmal gelte der Fokus der Partie im Delbrücker Land. »Dort wird es sicherlich interessant«, sagt Sieweke und spielt damit auf die starke Fan-Gemeinde in Westenholz an. 250 Zuschauer sind dort keine Seltenheit. »Das gefällt mir, da ist wenigstens noch was los«, betont Sieweke, der seiner Mannschaft bei der passenden Einstellung einen erfolgreichen Start 2019 zutraut.

Sieweke fordert passende Einstellung

Westenholz befindet sich derzeit auf Relegationsrang 13, benötigt also dringend Punkte gegen den Abstieg. »Deswegen werden die über den Kampf kommen. Darauf müssen wir uns einstellen. Wenn wir diesen annehmen, haben wir auch gute Chancen auf einen Sieg«, sagt Sieweke.

Mit drei Punkten würde Tengern die Tabellenspitze erklimmen und sich somit für eine bisher tolle Saison belohnen. »Wir haben aufgrund dieser Situation aber überhaupt keinen Druck«, sagt Sieweke. Schließlich hat der TuS bei derzeit drei Punkten Rückstand auf Primus Fichte noch zwei Partien mehr zu absolvieren. »Wenn wir jetzt also verlieren, bleibt uns immer noch eine weitere Möglichkeit«, stellt der Coach klar.

FC Kaunitz - FC Preußen Espelkamp. Die Preußen klappern zum Auftakt des zweiten Saisonteils die Topteams der Liga ab. Nach dem Remis gegen Spitzenreiter Fichte wartet nun mit Kaunitz der Tabellendritte. »Eine Mannschaft mit enormer Qualität und einer Menge höherklassiger Erfahrung. Bei einer guten Serie können die sicherlich noch zum Duo vorne aufschließen«, sagt FCP-Trainer Tim Daseking voller Respekt.

An der Zielsetzung der Espelkamper ändert sich dadurch aber nichts. Schon im Hinspiel erarbeiteten sie sich beim zweiten Spiel mit Tim Daseking ein 0:0. Ein Punkt oder auch gerne mehr darf es auch jetzt gerne sein. »Es handelt sich um eine schwere Aufgabe, aber wir wollen und können auch dort gewinnen«, sagt Daseking. Schließlich haben die Preußen in dieser Saison schon viele Topteams auswärts geärgert.

Daseking fordert höheres Tempo

Voraussetzung für ein erfolgreiches Spiel sei allerdings eine Verbesserung im Vergleich zur Vorwoche. Vor allem ein höheres Tempo fordere der Coach von seinem Team. »Der Spielaufbau war mir gegen Fichte schon ein bisschen zu ruhig, zu kontrolliert«, sagt Daseking, der deswegen auf die Rückkehr von Offensivspieler Lino Salle hofft: »Mit ihm haben wir vorne eine enorme Geschwindigkeit, davon profitieren auch Stefan Langemann und Henrik Bartsch. Das sieht man auch im Training.« Gerade gegen eine spielstarke Mannschaft wie Kaunitz könnten auch Salles Konterqualitäten gefragt sein. Außerdem verlange Daseking eine effektivere Chancenverwertung als am vergangenen Sonntag.

Umbauen werden die Espelkamper möglicherweise im Mittelfeld. Aufgrund eines beruflichen Einsatzes in Frankreich konnte Dennis Schmidt in dieser Woche nicht trainieren. Zudem setzte Bjarne Adick krankheitsbedingt bei den Einheiten aus.