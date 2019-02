Von Volker Krusche

Mit 15 Punkten steht die HSG Hüllhorst aktuell sehr gut da. »Wir haben wenig Druck aufgrund der Tabelle, haben jetzt den Spitzenreiter zu Gast und können das Spiel natürlich genießen. Ein echtes Bonusspiel für uns.« Lars Halstenberg macht keinen Hehl daraus, dass er solche Spiele liebt. »Da gibt es von Außen keine große Erwartungshaltung, sondern nur die, die wir uns selbst auferlegen. Man kann in solchen Partien frei aufspielen, kann nichts verlieren.«

Viel Selbstvertrauen

Das seien gute Voraussetzungen, zumal man selbst mit viel Selbstvertrauen auflaufen werde. Das habe man sich durch gute Leistungen, insbesondere in der Abwehr, erworben. »Auf die Deckung wird es natürlich auch diesmal ankommen. Darüber müssen wir unser Spiel aufziehen.«

Neben Christian Laroche wird Tobias Lengwenus im Tor stehen. »Er hat ja als dritter Mann bei uns schon die Vorbereitung mitgemacht und wird jetzt erstmals bei uns dabei sein.« Krank war dieser Tage indes Julian Hodde, bei ihm wird es sich erst am Samstag entscheiden, ob er mitwirken kann. »Ich bin aber optimistisch, dass er auf der Platte steht.« Nicht dabei sein könnte eventuell Christian Wiechert. Er hatte sich im Derby in Nettelstedt eine Blessur an der Wade zugezogen. Zwar gab es am Montag zumindest leichte Entwarnung, hinter einem Einsatz steht aber noch ein Fragezeichen. Halstenberg: »Er wird nur spielen, wenn nichts mehr zwackt und zwickt. Mit Blick auf die folgenden Partien werden wir bei ihm definitiv kein Risiko eingehen.«

CVJM ohne Schwäche

Trainer Halstenberg sieht in Rödinghausen den verdienten Tabellenführer und ersten Aspiranten auf den Oberligaaufstieg. »Die spielen sehr konzentriert, sind konsequent in ihren Auftritten.« Ausnahme sei einzig das Nachbarschaftsduell in Spradow gewesen, dass der CVJM Ende Januar verlor. »Die zeigen einfach sehr wenige Schwächen, treten souverän, teilweise sogar recht dominant auf.«

Beim Gegner kann Halstenberg gleich mehrere Spieler nennen, die von besonderer Qualität sind. Darunter auch der sehr erfahrene Torhüter Jan-Henrik Koch, der schon höherklassig seine Qualität unter Beweis gestellt habe. Aber auch der Mittelblock, der nicht nur an der Sechsmeterlinie kleben, sondern auch aggressiv an den gegnerischen Mittelmann heraustreten und den Spielaufbau stören würde. Ballgewinne würden durch konsequentes Tempospiel genutzt. Vorne seien es gleich mehrere Akteure, auf die man ein Auge haben müsse. »Sicher ist, dass das einiges an Offensivpower auf uns zukommen wird.« Aber Lars Halstenberg lässt sich nicht bange machen.