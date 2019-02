Von Volker Krusche

Hüllhorst (WB). Punktgewinn oder Punktverlust? Dem Spielverlauf entsprechend war es ein verlorener Zähler, den Frauenhandball-Verbandsligist HSG Hüllhorst beim 23:23 (11:10) im Kreisderby gegen Tabellennachbar HSG Petershagen/Lahde zu beklagen hat. Was aber niemand in der Hüllhorster Sporthalle bemerkt hatte – weder Zeitnehmer noch Schiedsrichter, Trainer oder Spielerinnen beider Seiten –, war, dass die Gastgeberinnen nur 22 Tore erzielt hatten. Und eben nur diese 22 waren von den unsicheren Unparteiischen, die mit einigen merkwürdigen Entscheidungen gerade Hüllhorst in der Schlussphase überraschten, auch anerkannt worden.

Verworfener Siebenmeter als Tor gewertet

Was war passiert? 32 Minuten waren gespielt, da erhielten die Schützlinge von Christian Wiechert beim Stand von 12:10 einen Siebenmeter zugesprochen. Rieke Nedderhoff schritt zur Tat, doch Petershagens Torfrau Luisa Lamprecht wehrte ihren Wurf ab. Kein Tor. 45 Sekunden später erzielte Janina Hülsmeier nach einem »Zuckerpass« von Torfrau Silke Poggemöller, mit denen auch die beiden besten Hüllhorsterinnen genannt sind, per Konter das 13:10. Doch auf der Anzeigentafel leuchtete 14:10. Am Zeitnehmertisch war der vorangegangene vergebene Strafwurf als Tor markiert worden. Bemerkt hat es niemand. Auch in der Folge nicht. Das Phantomtor hatte bis zum Schlusspfiff bestand.

Und da sich die Gastgeberinnen immer wieder eine Drei-Tore-Führung abknöpfen ließen, endete die Partie nach 22 erzielten eigenen Treffern schließlich 23:23.

Schon in der ersten Hälfte gaben die Hüllhorsterinnen einen Vorsprung leichtfertig aus der Hand. Mit 7:8 lagen sie nach einer Viertelstunde hinten, zeigten dann kurzfristig, was in ihnen steckt und drehten mit einem 4:0-Lauf den Spieß zum 11:8 (20.) um. Sie besaßen sogar die Chance auf »Plus Vier«, ließen sie aber aus, nutzten das Momentum nicht und bauten den Gegner dadurch selbst wieder auf. Der war beim Pausenpfiff wieder auf Tuchfühlung.

Hüllhorst macht den Sack nicht zu

Nach dem Wechsel erlebten die Zuschauer weiter ein Wechselbad der Gefühle. Nicht zuletzt auch durch das Phantomtor legten die Wiechert-Damen ein 14:10 vor, »begrüßten« den Gast beim 15:14 aber wieder auf Augenhöhe. Gleiches passierte nach dem 16:16, als sich Hüllhorst auf 19:16 absetzte, den Gegner aus Petershagen beim 20:19 aber erneut aufschließen ließ. »Wir spielen nach unseren Führungen einfach viel zu leichtfertig, sind vorn nicht konsequent genug und produzieren zu viele leichte Fehler«, ärgerte sich Coach Wiechert. Einfachste kurze Pässe landeten beim Kontrahenten, weil der mit seiner »Indianerin« in der 5:1-Abwehr für unnötige Unsicherheit bei den jüngeren Hülhorsterinnen sorgte.

Unter den Augen von Lübbeckes Zweitligatrainer Aaron Ziercke, dessen Frau beim Gast spielt, nahm Petershagen die Geschenke dankend an und schaffte nach dem 19:20 und 19:22 zwei Minuten vor Schluss ein 22:22. Isabel Lehmann legte das 23:22 vor, doch 30 Sekunden vor Schluss kam der Gast zum erneuten Ausgleich. Neun Sekunden vor dem Abpfiff nahm Christian Wiechert eine Auszeit, doch statt konsequent zu spielen, unterlief Jana Sasse, die schon einige Fehlpässe produziert hatte, ein technischer Fehler. Der blieb glücklicherweise ohne Folgen. Wiechert: »Die letzte Aktion war symptomatisch. Wir sind, wie schon die ganze Endephase über, viel zu nervös. Eigentlich völlig unnötig!«

HSG Hüllhorst : Poggemöler, Meyer; Kuhlann (3), Nedderhoff (2/2), Redeker (5), Lehmann (1), Schröder, Zelle (1), Liebsch (1), Selle, Hülsmeier (8), Mohr, Böhne (1), Sasse (1)