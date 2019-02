Von Volker Krusche

Dass es dazu nicht kam, lag einerseits daran, dass der Nachbar, dessen Aufstieg in die Oberliga nach der überraschenden Heimpleite der HSG Altenbeken/Buke gegen die starke HSG Porta Westfalica und nunmehr fünf Punkten Vorsprung, acht Spieltage vor Serienende nur noch reine Formsache zu sein scheint, in der Schlussphase die Zügel schleifen ließ. Andererseits zeigten die Mannen von Lars Halstenberg aber auch Charakter und stemmten sich gegen ein deftige Packung. »Da haben wir aber auch fast alles deutlich besser gemacht, als in den 50 Minuten zuvor«, hatte der HSG-Coach wenigstens etwas Positives aus der Partie ziehen können.

Es sollte ein Bonusspiel werden. Und das wurde es auch. Allerdings nicht so, wie man es sich auf Hüllhorster Seite vorgestellt hatte. Das gelang nur in der Anfangsphase, als Julian Hodde gleich zwei Granaten abfeuerte und Jan-Philipp Meyer einen Konter zum schnelle 3:0 verwertete. Das Polster hielten die Hausherren bis zum 6:3 (9.). Danach aber hatte Rödinghausen genug vom Abtasten und übernahm immer mehr das Kommando. Beeindruckend war vor allen Dingen das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter. Beide Seiten wussten sich aufeinander zu verlassen und stellten gerade den Hüllhorster Rückraum vor unübersehbare und nicht zu lösende Probleme. Gefühlt hatte die aggressive 6:0 an jedem zweiten Ball der HSG die Finger dran.

Ein Hodde allein reicht nicht

Schnell wurde deutlich, dass ein Julian Hodde allein nicht ausreicht, um den Spitzenreiter länger herausfordern und ärgern zu können. Von rechten Seite kam nichts, so dass Coach Halstenberg zwischenzeitlich in Marcel Kleffmann sogar einen Rechtshänder dorthin beorderte. Dadurch hatte Rödinghausen natürlich leichtes Spiel, den Spieß umgehend umdrehen zu können. Und das der CVJM nicht nur über eine bärenstarke Defensive, sondern auch einen extrem druckvollen und von guten jungen Handballern besetzten Angriff besaß, ging der Gast beim 8:7 (18.) erstmals in Führung. Eine, die er immer weiter ausbaute und in der Folge natürlich auch nicht mehr abgab. Da musste selbst Lars Halstenberg der Hut ziehen. »Die haben selbst in Bedrängnis noch das Tor erzielt oder den Nebenmann anspielen können. Das war schon beeindruckend.« Insbesondere Spielmacher Corbinian Krenz (8/3) machte es Spaß zuzuschauen, beeindruckte er allein durch sein beidhändiges Spiel.

Aus dem 6:3 wurde aus Hüllhorster Sicht nach einem 2:11-Lauf zur Pause ein 8:14. Und der Negativtrend sollte sich nach dem Wechsel weiter fortsetzen. Der Liga-Primus hatte sich längst freigespielt, schüttelte auch eine rote Karte gegen Lukas Zwaka (hier hätte es auch eine Zeitstrafe getan) locker ab und enteilte in der Folge vollends. Zwischen besagter Führung der Hausherren nach neun Minuten und dem 25:14 nach 48 Minuten lag ein 22:8-Lauf der Schützlinge von Pascal Vette. Und dass es nicht noch klarer wurde, war unbestritten auch ein Verdient von Reservetorhüter Tobias Lengwenus, der nach 23 Minuten für Christian Laroche gekommen war und einige schöne Paraden zeigte.

Für Verärgerung bei den HSG-Fans sorgten die CVJM-Spieler nach dem Schlusspfiff, als sie sich vor ihnen postierten und dort feierten. Eine unnötige Provokation.

HSG Hüllhorst : Lengwenus, Laroche; Meyer (2), Reichelt (2), Kleffmann (1), Tiemann (2), Budde, Blomenkamp (1), Wiechert, Kreft (1), Grabein (1), Heidenreich (1), Hodde (9/4), Wittkötter (4)