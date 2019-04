Alex Knicker (3. von links) lässt sich im Hinspiel für einen seiner vier Treffer beim 6:1-Sieg feiern. Beim Wiedersehen mit der SV Eidinghausen-Werste will Tengerns Torjäger am Sonntag erneut kräftig zuschlagen – und mit dem TuS die Pole Position festigen. Foto: Schmedtlevin

Von Alexander Grohmann

Mit der ersten Niederlage des Jahres (0:3 gegen Verl II) hatte sich Tengern in die Oster-Pause verabschiedet. Nun wollen die Fußballer mit aufgeladenem Akku wieder an die Gala-Form der ­Wochen zuvor anknüpfen. Glaubt man Alex Knicker, hat die Mannschaft an dem kleinen Rückschlag im Aufstiegsrennen nicht zu knabbern gehabt. »Wir wissen, dass wir es gegen Verl nicht verdient hatten. Wir hatten keinen guten Tag und der Gegner hatte auch eine gute Truppe«, blickt der Angreifer auf einen der schlechteren TuS-Auftritte in dieser Serie zurück.

" „Wir haben weiter alles in der eigenen Hand.“ Alex Knicker, Stürmer des TuS Tengern, über das Titelrennen "

Wie es zu erwarten war, konnte Verfolger Fichte Bielefeld den Rückstand fünf Spieltage vor Schluss auf drei Punkte verringern. Das um 16 Treffer bessere Torverhältnis der Tengeraner wirkt allerdings wie ein Bonus-Zähler, der TuS sieht sich im Titelkampf somit auch nach der Pleite gegen den Tabellendritten weiter in der »Pole Position«. »Wir haben nach wie vor alles in der eigenen Hand«, sagt Knicker, der mit 16 Treffern vor Sturmpartner Waldemar Jurez (10) die interne Torschützenliste anführt.

An die SV Eidinghausen-Werste hat Knicker beste Erinnerungen. Beim 6:1-Sieg im Hinspiel war der Knipser gleich vier Mal erfolgreich. Allerdings: So groß, wie das Ergebnis vermuten lässt, war der Leistungsunterschied dann doch nicht. »Wir hatten damals auch ein wenig Spielglück. In den vergangenen Jahren haben wir gegen die SVEW schon einige knappe Duelle erlebt«, weiß Knicker. Dennoch: Dass Werste hinten verwundbar ist, das ist in der Liga schon lange kein Geheimnis mehr. Nach vorne verfügt das Team von Christian Scheidies allerdings nicht nur in Person von Ex-Regionalliga-Spieler Julius Eckert über Qualität.

TuS verändert seine Marschroute nicht

Geschenkt bekommen die Tengeraner in der Schlussphase der Saison aber sowieso nichts mehr. Auch, weil die Gegner alles raushauen, wenn es gegen den Tabellenführer geht. Das zeigte sich vor der Niederlage gegen Verl schon im Derby gegen Espelkamp, in dem die Elf von Olaf Sieweke mit einem 2:2 leben musste.

Am Sonntag will der Spitzenreiter wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. An der Ausrichtung ändert sich nichts. »Hinten reinstellen können wir uns eh nicht«, sagt Knicker, der mit dem TuS den nächsten Schritt Richtung Titel gehen will. Der Stürmer will selbst mit seinen Toren dazu beitragen.