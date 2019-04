Der Druck aus Sicht der HSG Hüllhorst hält sich in Grenzen, denn es gibt zwei Konstellationen, mit denen der Klassenverbleib perfekt gemacht werden kann. Erstens: Der Vorletzte Ahlener SG II verliert beim Dritten HSG Altenbeken/Buke. Der direkte Vergleich würde dann auch bei einer eigenen Niederlage den Ausschlag zu Gunsten der Hüllhorster geben. Zweitens: Die HSG gewinnt die eigene Partie in Nordhemmern, dann wären die Ergebnisse der Konkurrenz vollkommen egal. »Wir wollen jedenfalls nicht weiter rechnen und am Samstagabend sagen können: Wir haben es geschafft. Am liebsten wäre uns natürlich der Klassenverbleib aus eigener Kraft«, sagt Trainer Lars Halstenberg, der sein Team allerdings auch noch nicht zu sehr in Sicherheit wiegen möchte. Im schlechtesten Fall könnte der Vorsprung auf die Abstiegsplätze auch auf zwei Punkte zusammenschrumpfen.

Halstenberg setzt auf die Abwehr

Verhindern soll das aber vor allem ein guter Auftritt im Kreisduell bei LiT. Der Gegner hat zwar nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Hüllhorster, doch die Hiller zählen zu den Teams der Stunde. Sie feierten zuletzt vier Siege in Serie und machten damit schon den Ligaverbleib fix. »Wir werden auf einen Gegner voller Selbstvertrauen und mit der nötigen Lockerheit treffen«, vermutet Halstenberg, der speziell das Tempospiel unterbinden möchte. Doch auch aus dem Positionsangriff verfüge LiT über eine Menge Wurfkraft – zum Beispiel durch Arne Ransiek und Jonas Hehemann. »Deren Achsen dürfen wir nicht zur Entfaltung kommen lassen, müssen immer früh dran sein an den Leuten«, sagt Halstenberg.

Im eigenen Angriff wolle er die Bälle lange halten, um auf die besten Chancen zu warten. Dann komme es auf eine gute Trefferquote an. Und noch einen besonderen Wunsch hat der Hüllhorst-Coach: »Ich würde mich mal über ein paar Treffer per Gegenstoß freuen. Das würde ein wenig Druck herausnehmen.«

Aus Sicht des TuS Nettelstedt II ist die Saison nicht mehr zu retten. Der Abstieg ist seit zwei Wochen nicht mehr zu verhindern. Es geht daher nur noch um einen versöhnlichen Ausklang. Dazu könnte ein Heimsieg am Samstag beitragen. Die viertplatzierte HSG Porta Westfalica, die vier der vergangenen fünf Partien verlor, reist zum Kreisduell an.

Wehe baut auf die Heimstärke

Wer nach einer Überraschung der Saison sucht, wird beim TuS SW Wehe schnell fündig. Das Team aus Rahden belegt den dritten Tabellenplatz und möchte diesen nun auch bis zum Serienende verteidigen. Helfen würde dabei ein Heimsieg am Sonntag im so genannten L770-Duell gegen die HSG Petershagen/Lahde. »Wir wollen unsere Stadtsporthalle zu einer Festung auftürmen«, kündigen die Schwarz-Weißen an. Zuletzt gelang dies sehr gut, Wehe gewann die zurückliegenden vier Heimspiele. Auch deswegen ist der TuS gegen die achtplatzierten Petershäger der Favorit.

Der TuS Gehlenbeck hat sein Saisonziel mit dem sicheren Klassenverbleib schon erreicht. Dies gelang vor den Osterferien allerdings nicht aus eigener Kraft, denn es setzte zuletzt zwei Niederlagen. Genau deswegen würde nun eine große Überraschung ­sicher gut tun. Gehlenbeck kann in das Aufstiegsrennen eingreifen, wenn am Samstag Tabellenführer TuS Spenge II zu Gast ist.