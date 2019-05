Von Alexander Grohmann

Die allgemeine Entspannung nach dem erlösenden Dreier gegen den Tabellendritten wird aber schon in Kürze neuer Anspannung weichen. Denn den Tengeranern steht nach dem Auftritt mit Endspiel-Charakter gegen Kaunitz das ultimative Saisonfinale erst bevor. Punktgleich mit Fichte Bielefeld geht der Spitzenreiter in den letzten Spieltag.

Gewinnt Tengern am Sonntag, benötigt Verl acht Treffer gegen Verl

Die Rechnung ist einfach: Mit einem Sieg in Holsen kann Tengern am Sonntag aus eigener Kraft den Titel eintüten. Denn um das schlechtere Torverhältnis auszugleichen, müsste Fichte (+35) gegen den SC Verl II dann schon mit mindestens acht Toren Differenz gewinnen, um den TuS (+41) zu überholen. Im Normalfall ein Ding der Unmöglichkeit.

Fest steht aber auch: Dem Verlierer im dramatischen Titel-Zweikampf winkt ein attraktiver Trostpreis. Seit Samstag ist nämlich klar, dass auch zwei der vier Landesliga-Zweiten das Westfalenliga-Ticket lösen werden. Mit einem Sieg in der Relegation könnte Tengern somit ebenfalls ans Ziel kommen. Doch mit dieser Möglichkeit beschäftigt sich Olaf Sieweke nicht. »Ich will als Erster aufsteigen. Alles andere interessiert mich nicht«, sagt der Coach.

TuS stellt gegen Kaunitz Titel-Reife unter Beweis

Seine Elf stellte eine Woche nach der 0:3-Pleite bei Fichte ihre Titel-Reife verzögert unter Beweis. »Ich habe den Jungs gesagt, dass heute nicht ich sie, sondern sie mich motivieren müssen«, packte Sieweke das Team vor dem Anpfiff in der Kabine bei der Ehre – und bekam die gewünschte Meister-Mentalität zu sehen. »Ich habe schon vor Wochen gesagt, dass es für uns gegen gute Mannschaften nur über den Willen geht. Man muss etwas dafür tun, dass man diese Spiele gewinnt. Heute war die Leistung aller Ehren wert«, bilanzierte der Coach stolz.

Gäste gehen leer aus – nur Marco Kaminski nimmt ein Andenken mit

Leicht machte es der Gegner dem TuS nicht. Das lag auch an einer Motivationsspritze aus Bielefeld. Einen Tag vor dem Spiel hatte sich Fichte telefonisch in Kaunitz gemeldet – und für den Fall eines Punktgewinns in Tengern eine verlockende Prämie in Aussicht gestellt. Doch auf das Taschengeld für seine bevorstehende Mallorca-Fahrt muss der FCK verzichten.

Ein »Andenken« nahm dafür Marco Kaminski mit. Der Kaunitzer musste nach einem Zweikampf mit Joscha Kachel mit blutender Nase vom Platz. »Wir hoffen, dass es kein Bruch ist. Marco will auf Mallorca gut aussehen«, scherzte FCK-Coach Maik Uffelmann. ­Kachel hatte Kaminski im Laufduell unabsichtlich mit der Schulter erwischt. Die, wenn auch unglück­liche, Szene stand symbolisch für Tengerns Durchschlagskraft.

Dazu gesellte sich wieder die Standard-Stärke: Dass die Treffer durch Felix Budde (31., Kopfball nach Ecke) und Waldemar Jurez (62., Elfmeter) nach ruhenden Bällen fielen, war kein Zufall. Der TuS war wieder ganz der alte. Und benötigt jetzt nur noch einen Sieg zum Aufstieg.