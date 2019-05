Neben Marvin Hohlt und Tobias Lengwenus aus der zweiten Mannschaft, die bereits in der zurückliegenden Saison einige Einsätze in der »Ersten« bestritten haben, konnten sie auch Niklas Stöver vom Landesligisten HCE Oeynhausen sowie Florian Stallmann vom A-Jugend-Bundesligisten GWD Minden überzeugen, künftig für die HSG die Schuhe zu schnüren.

Für Stöver und Stallmann ist es eine Rückkehr

Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn sowohl Stöver wie auch Stallmann sind in Hüllhorst groß geworden und haben bereits in der Jugend einige Jahre in der Spielgemeinschaft zusammen gewirkt. Als »echter« Neuzugang ohne HSG-Vergangenheit stößt Florian Pecher aus der Oberliga A-Jugend des TuS Spenge zum Kader.

" „Es sind junge Spieler, denen wir die Herausforderung Verbandsliga aber uneingeschränkt zutrauen.“ Marko Stremming, Männerspielwart HSG Hüllhorst "

»Insgesamt handelt es sich um sehr junge Spieler, denen wir die Herausforderung Verbandsliga aber uneingeschränkt zutrauen«, so Marko Stremming.

Natürlich steht auch in der ­neuen Saison das Punktesammeln im Vordergrund, aber die Entwicklung der Spieler im bestehenden Kader wird eine entscheidende Rolle spielen.

»Solange wir das Wir-Gefühl in der Mannschaft und darüber hinaus so wie in den vergangenen Jahren weiter pflegen können, sollte es uns auch im kommenden Jahr wieder gelingen, in der Liga zu überraschen«, gibt sich Christopher Kreft zuversichtlich.