Von Volker Krusche

Hüllhorst-Tengern (WB). »Jetzt pinseln wir die Häuser in Grün an und dann reißen wir sie ab!« Der Jubel kannte nicht nur bei Torben Krause keine Grenzen. Der Sportplatz in Tengern wurde zum Tollhaus, nachdem die Reserve des TuS es der »Ersten« gleichtat und nach einem 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den TuS Stemwede für einen Doppelaufstieg sorgte. Die Kleeblätter sind Meister der Kreisliga A und kehren nach dem letztjährigen Abstieg in die Bezirksliga zurück!