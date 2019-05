Von Alexander Grohmann

Bünde (WB). Völlig losgelöst: Als Waldemar Jurez in der vierten Minute der Nachspielzeit den Elfmeter zum 2:1-Siegtreffer verwandelt, gibt es beim TuS Tengern kein Halten mehr. Selbst die Ersatzspieler sprinten zur 50 Meter entfernten Eckfahne, wo der Torschütze seinen Jubel zelebriert und in Windeseile in einem Kicker-Knäuel verschwindet. Denn jetzt ist klar: Am ersten Westfalenliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte gibt es keinen Zweifel mehr.

" „Ich hatte heute immer das Gefühl, dass wir es schaffen.“ Olaf Sieweke, Trainer des TuS Tengern "

»Innerlich war ich die ganze Zeit ruhig, weil ich immer das Gefühl hatte, dass wir es schaffen. Die Mannschaft hat sich den Aufstieg verdient. Ich habe als Trainer noch nie eine feinere Truppe gehabt«, jubelt Meistermacher Olaf Sieweke nach dem verwandelten Matchball. Kurios: Selbst eine Niederlage hätte den Tengeranern am Ende zum Aufstieg gereicht, weil der bis dato punktgleiche Kontrahent VfB Fichte Bielefeld gestern im letzten Saisonspiel gegen den SC Verl II beim 1:2 patzte.

Klatschnass, aber happy: Olaf Sieweke bekommt die erste Bierdusche ab

Einer der ersten Gratulanten nach Spielschluss ist Friedhelm Spey, der TuS-Kapitän Pascal Bley und Sieweke die Meisterurkunde überreicht. »Über die ganze Saison gesehen, hat sich Tengern den Aufstieg verdient«, gratuliert der Hüllhorster, der nach seiner Ehrung schnell das Weite sucht. Der Grund: Tengerns Akteure starten ihre wilde Aufstiegsparty, spritzen literweise mit Bier und Sekt um sich. Olaf Sieweke gibt gerade ein Interview, als ihn eine Bierdusche erwischt. Glücklich leckt sich der Coach die Lippen.

»Geschichte geschrieben... Westfalenliga wir kommen« steht auf den – natürlich grünen – Aufstiegsshirts, von denen sich auch Christian Meyer gleich eins überstreift. Der Sportliche Leiter erlebt mit dem erstmaligen Sprung des TuS in die Westfalenliga eindeutig den erfolgreichsten Tag seiner Amtszeit. Parallel ist nämlich auch die zweite Mannschaft in die Bezirksliga aufgestiegen – mehr geht nicht. »Dass Fichte früh in Rückstand war, hat unsere Nerven etwas beruhigt«, sagt »Klappi«.

Tengern gerät nach schwachem Start in Rückstand, fängt sich dann aber

Doch bis der Jubel losbricht, haben auch die Tengeraner im letzten Saisonspiel Hindernisse zu überwinden. Denn Holsen präsentiert sich als der erwartet starke Gegner. Nach zwei Minuten stehen bereits zwei Gelegenheiten für die Gastgeber zu Buche. Der Tabellenführer aus Tengern hat dagegen Mühe, ins Spiel zu finden. Die fast logische Folge: die Holsener Führung durch Batuhan Kaymak, der nach einem Konter aus halb-linker Position zum 1:0 in den rechten Winkel trifft (27.).

Tengern kann aber zum Glück schnell kontern: Nach einer Faustabwehr von VfL-Keeper Yannick Hartmann vor den eigenen Strafraum fasst sich Jannik Albert ein Herz und trifft mit dem schwächeren rechten Fuß aus 20 Metern links unten zum 1:1 (30.) – wichtig! Auch wenn es bis zur Pause noch ein paar heikle Momente zu überstehen gilt, ist der TuS jetzt im Spiel. Nach der Pause reißen die »Kleeblätter« die Kontrolle endgültig an sich. Nachdem TuS-Schlussmann Alex Fischer mit einer bärenstarken Parade bei einer Direktabnahme von Niklas Preiß den erneuten Rückstand verhindert hat (61.), gibt es Torraumszenen nur noch auf der Gegenseite.

Schlussoffensive wird belohnt: Jurez verwandelt Handelfmeter zum 2:1

Das Problem: Waldemar Jurez (68.), Nico Erdelt (78.), Pawel Zieba (80.) und Alex Knicker (84.) – sie alle verballern aus besten Lagen. So gibt es trotz des positiven ­Zwischenstandes in Bielefeld, wo Fichte weiter mit 1:2 hinten liegt, noch keine endgültige Titel-Klarheit.

Doch Tengerns Schlussoffensive wird belohnt: In der 94. Minute landet eine Flanke von Pawel Zieba am Oberarm von Preiß – Elfmeter. Jurez läuft an und schießt den TuS endgültig in die Westfalenliga. »Heute Abend wird Tengern abgerissen«, sagt der freudetrunkene Nico Gerfen, der nach auskuriertem Kreuzbandriss in der kommenden Saison in der Westfalenliga sein Comeback gibt. Zunächst geht es aber mit dem Planwagen zurück nach Tengern – wo eine lange Partynacht bevorsteht.

TuS Tengern: Fischer ­– T. ­Borchard (63. Grzegorczyk), Stühmeier, Budde, Giersdorff, Urban, Kachel (71. Bley), Albert (77. Erdelt), Knicker, Zieba, Jurez. Tore: 1:0 Kayhan (27.), 1:1 Albert (30.), 1:2 Jurez (90.+4/HE).