Hüllhorst (WB/mas). Party-Stimmung in Hüllhorst: Die HSG-Handballerinnen rissen die Arme nach oben, bildeten einen Kreis, hüpften umher und machten dann auch noch die Welle mit den Zuschauern. Auslöser dafür war ein 18:15 (12:7)-Heimsieg gegen den TuS Möllbergen zum Start in die neue Verbandsligasaison.

Die Hüllhorster Sporthalle ist für die gute Stimmung bekannt. So intensiv wie am Sonntagnachmittag war sie es bei einer Partie der Damen aber schon länger nicht mehr. Beide Fan-Lager gingen nämlich bei jeder gelungenen Aktion der eigenen Mannschaft voll mit und übertrugen diese Begeisterung auf die Platte. Dort zeigten die Spielerinnen nicht den schönsten Handball, dafür aber höchste Leidenschaft.

Abwehr steht gut

Die Spannung gipfelte in der Schlussphase. Die Hüllhorsterinnen hätten es dazu gar nicht kommen lassen müssen. Sie übernahmen nämlich von Beginn an die Führung und setzten sich in der Schlussphase der ersten Hälfte deutlicher ab – über 9:5 (25.) auf 12:7 zur Pause. Die Grundlage war auch schon bis zu diesem Zeitpunkt eine sehr gute Leistung in der Deckung – obwohl hier Isabel Lehmann fehlte. Auch Gina Redeker hatte sich am Morgen krankheitsbedingt abgemeldet. »Hinten haben alle zu 100 Prozent gekämpft«, lobte der neue Hüllhorster Trainer Björn Blomenkamp seine Mannschaft. Es zahlte sich außerdem aus, den beiden Möllbergen Toptorschützinnen Denise Schwier und Stefanie Themann auf den Füßen zu stehen.

Im zweiten Durchgang verpassten die Gastgeberinnen die Vorentscheidung, weil sie sich offensiv zu viele Fehler leisteten. Vor allem Ungenauigkeiten schlichen sich in das HSG-Spiel. Möllbergen kam dadurch wieder näher heran und stellte beim 12:13 (44.) wieder den direkten Anschluss her. Hüllhorst erzielte in den ersten 18 Minuten der zweiten Hälfte ein einziges Tor.

Nedderhoff entscheidet

Mit dem engen Zwischenstand kam auch zunehmend Hektik in die Partie. Entscheidungen der Schiedsrichter wurden diskutiert und viele Zweikämpfe härter geführt. In den entscheidenden Situationen bewahrte die HSG dann aber kühlen Kopf und konnte sich neben der Abwehr auf Torhüterin Madeline Meyer verlassen. Und vorne präsentierte sich Rieke Nedderhoff im Endspurt als Vollstreckerin. Eine Minute vor dem Ende verwandelte sie von Linksaußen zur 17:15-Vorentscheidung. Und den finalen Angriff vollendete Nedderhoff beim Siebenmeter, den Antonia Liebsch gezogen hatte, zum 18:15-Endstand. »Die Erleichterung ist natürlich groß«, sagte Trainer Blomenkamp, der mit dem Team einen erfolgreichen Einstand auf der Hüllhorster Bank feiern konnte.

HSG Hüllhorst: Meyer, Lübbert – Hülsmeier (4), Liebsch (2), Mohr, Grannemann, Böhne (5), Zelle (2), Nedderhoff (5/2), Selle, Brune, Wessel