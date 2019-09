Die Sensation ist ausgeblieben, Überraschungen gab es aber trotzdem. Tengern musste auf zahlreiche Stammkräfte verzichten - aus den verschiedensten Gründen: Urlaub, Krankheit und Champions-League-Karten für Dortmund gegen Barcelona... Coach Olaf Sieweke machte aus der Not eine Tugend und gab einigen Spielern aus der Reserve eine Chance. Gegen tapfer kämpfende Oldendorfer dauerte es trotz der ungewohnten Startformation nur acht Minuten, ehe der Bann gebrochen war und der Favorit die Führung erzielte: Joscha Kachel war der Torschütze. Ein Doppelschlag von Felix Kammann zwischen der 34. und 45. Minute sorgte dann schon für die entscheidende Klarheit. In den zweiten 45 Minuten wurde der Einsatz der Oldendorfer belohnt, der B-Ligist konnte die Niederlage in überschaubaren Grenzen halten. Für den Westfalenligisten sorgte Pascal Bley für den Endstand zum 4:0. Die angespannte Personalsituation der Tengeraner zeigte sich an diesem Abend vor allem am letzten Wechsel: In der 74. Minute kam Stammkeeper Alexander Fischer, der im Pokal dem aus Preußisch Oldendorf stammenden Marcel Feder den Vortritt zwischen den Pfosten lässt, als Feldspieler zum Einsatz...

Tengerns Sportlicher Leiter Klappi Meyer hakte den deutlichen Erfolg unter der Kategorie Pflichterfüllung ab: »Letztlich war es Formsache, wobei uns natürlich das frühe Tor in die Karten gespielt hat. Die Oldendorfer haben sich aber mit allem gewehrt, was sie zur Verfügung hatten, trotzdem haben wir es sehr gut gemacht und letztlich souverän heruntergespielt. Wir haben das Finale erreicht: passt!«

" „Tengern war ein toller Gegner, absolut sympathisch – das Spiel war Werbung für den Fußball in Preußisch Oldendorf!“ René Schumacher (Trainer OTSV Preußisch Oldendorf) "

Für den OTSV ist das Erreichen des Halbfinals und damit auch des Pokalfinaltages am 3. Oktober schon ein Riesenerfolg. »Wir haben mit dem Halbfinale schon mehr erreicht, als wir erwartet haben«, schickte OTSV-Coach René Schumacher seine Schützlinge furchtlos in das Duell David gegen Goliath. »Wir haben uns gut verkauft, Tengern hatte klar mehr Ballbesitz, in der Box war es aber auch nicht mehr ganz so viel. Wir haben einfach versucht, denen 90 Minuten permanent auf den Sack zu gehen und das haben wir ganz gut gemacht. Dabei hatten wir auch noch vier, fünf Chancen, wo wir durchaus ein Tor hätten machen können, wenn wir die Situationen mit weniger Respekt ausgespielt hätten. Insgesamt haben wir uns super verkauft. Tengern war ein toller Gegner, absolut sympathisch – das Spiel war Werbung für den Fußball in Preußisch Oldendorf.«

Das zweite Halbfinale steigt am Donnerstag

In zwei Wochen geht es für den OTSV dann gegen den Verlierer des zweiten Halbfinals, in dem am Donnerstag der TuS Gehlenbeck und der Landesligist FC Preußen Espelkamp aufeinandertreffen werden. Auf den Sieger wartet seit diesem Dienstagabend der Turnierfavorit: TuS Tengern.

OTSV Preußisch Oldendorf: Nobbe – Rudi Olfert, Wiens, Tissen, Barlach, Schröder (46. Fricke), Ciornii, Wilmsmeyer, Tiemann (85. Willi Olfert), René Feder (64. Kaiser), Martin Olfert

TuS Tengern: Marcel Feder – Clemens (46. Schnake), Stühmeier, Tom Borchard (46. Pascal Bley), Giersdorff, Grzegorczyk, Kachel, Kammann (72. Fischer), Kacunko, Erdelt, Kante (57. Rautenberg)

Tore: 0:1 (8.) Joscha Kachel, 0:2 (34.) Felix Kammann, 0:3 (45.) Felix Kammann, 0:4 (73.) Pascal Bley

Schiedsrichter: Eugen Fritz (FC Preußen Espelkamp)