Von Alexander Grohmann

Der TuS-Trainer sieht beim siebten erfolglosen Versuch, den ersten Saisonsieg in der neuen Spielklasse zu landen, eine aufopferungsvolle Leistung seiner Mannschaft. Am Ende jubelt aber wieder einmal nur der Gegner: Bernd Verwohlt trifft nach einem Eckball per Kopf trocken zum 0:1 (79.). Es ist zum Verrücktwerden! »Mir tun meine Spieler richtig leid. Sie haben sich total aufgerieben und stehen einmal mehr mit leeren Händen da«, ächzt Sieweke.

Vorwerfen lassen muss sich der Aufsteiger nichts. Mit etwas Glück wäre ein Sieg möglich gewesen. Doch Glück haben die Tengeraner in der Westfalenliga bislang noch keines gehabt. Dass mit den verletzten »Macke« Giersdorff, Waldemar Jurez und Pawel Zieba nun quasi auf einen Schlag auch noch drei Schlüsselspieler für längere Zeit ausgefallen sind, passt da ins Gesamtbild. Weil mit Alex Knicker gestern ein weiterer Torjäger im Urlaub weilt, ist Erfindergeist gefragt. Die kuriose Lösung gegen Vreden: Sieweke stellt mit Tom Borchard einen großgewachsenen Mittelfeldspieler ins Sturmzentrum. Borchard geht weite Wege, einen Jurez kann er aber natürlich nicht eins zu eins ersetzen.

»Wenn Bayern ohne Lewandowski, Coman, Müller und Gnabry antreten muss, bekommen sie auch Probleme«, setzt Sieweke den Ausfall seiner Offensiv-Reihe in Relation. Umso höher ist es zu bewerten, dass Tengerns Not-Elf nach schleppendem Start die ersten Nadelstiche der Partie setzt. In der 35. Minute wird Borchard von Rechtsaußen Lukasz Grzegorzyk in Szene gesetzt, sein Schuss aus 20 Metern geht über das Tor.

Schwier verpasst kurz vor der Pause die Führung

Wenig später macht es der TuS fast besser. Eine Hereingabe von Linksaußen Maximilian Schwier landet bei Borchard, dessen Versuch aber geblockt wird (40.). Kurz vor der Pause zieht Schwier aus halb-linker Position mit links ab, der Ball saust nur knapp am rechten Pfosten vorbei (45.).

Erst nach 30 Minuten hatte auch Vreden begonnen, offensiv etwas zu investieren. Doch nennenswerte Aktionen springen nicht heraus. Auch im zweiten Abschnitt werden die Gäste von den kampfstarken Tengeranern zunächst weitestgehend neutralisiert. Die Dramaturgie spitzt sich zu: In der 65. Minute kommt Joscha Kachel zehn Meter vor dem Tor zum Abschluss, ein Vredener kann sich aber noch in die Schussbahn werfen und den Ball zur Ecke lenken. »Der wäre aus Tor gekommen«, hadert Kachel.

Vreden kommt Mitte der zweiten Halbzeit stärker auf

Doch auch der Gegner macht mobil: Vreden stößt nach Ballgewinnen vermehrt in die größer werdenden Freiräume. In der 79. Minute verpasst der Gast per Kopf knapp die Führung. Die folgende Ecke drückt Bernd Verwohlt dann aus sechs Metern in die Maschen – 0:1. Eine kalte Dusche im Dauerregen.

Tengerans Fußballer lassen sich aber nicht umwerfen und stemmen sich gegen die drohende Niederlage. Mit Nico Gerfen, Nico Erdelt und Valentino Kacunko bringt Sieweke die letzten verfügbaren Kräfte. Jan Stühmeier hat schließlich das 1:1 auf dem Kopf (89.) – doch das Glück ist den Tengeranern einfach nicht hold.

TuS Tengern: Fischer – Kosecki, Adick (83. Erdelt), Stühmeier, Grzegorczk, Bley, Schwier (85. Kacunko), Kachel (75. A. Borchard), T. Borchard, Urban, Kassebaum (81. Gerfen). Tor: 0:1 Verwohlt (79.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Vredens Ersatzspieler Okuyama wegen Schiedsrichterbeleidigung (88.).