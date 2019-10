Von Marc Schmedtlevin

Hüllhorst (WB). Nichts Neues beim TuS Tengern: Auch vor dem neunten Saisonspiel wartet der Aufsteiger in der Fußball-Westfalenliga noch auf den ersten Sieg. Beeindruckend: An der Motivation kann es Woche für Woche nicht scheitern. Zuversichtlich gehen die Kleeblätter auch jetzt das Heimspiel gegen Victoria Clarholz an.

»Wir müssen das Glück jetzt einfach mal erzwingen«, sagt Tengerns Co-Trainer Bastian Bartelheimer. Eine Aussage, die sich bestens auf den gesamten Serienverlauf beziehen lässt. Vom Glück sind die TuS-Kicker nämlich keinesfalls verfolgt.

Kreuzbandriss bei Adick

Besonder deutlich wird dies anhand der Personalien. Seit Wochen ist das Tengeraner Lazarett prall gefüllt. Waldemar Jurez und Magnus Giersdorff werden weiterhin ausfallen. Und auch bei Defensivspieler Bjarne Adick steht nun, dass er seiner Mannschaft mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen wird. Die im Kreispokalfinale gegen den FC Preußen Espelkamp erlittene Verletzung hat sich als Kreuzbandriss herausgestellt. Adick ist derzeit nur an Krücken zu sehen.

Immerhin: Es gibt auch gute Nachrichten in Tengerns Kader. Alexander Knicker hatte sich schon am vergangenen Wochenende für eine Halbzeit zurückgemeldet. Und nun ist mit Pawel Zieba ein weiterer Offensivakteur wieder in das Training eingestiegen. »Unsere Physios haben derzeit eine Menge zu tun. Sie scheinen Pawel schon einmal wieder hinbekommen zu haben«, sagt Bartelheimer. Der polnische Wirbelwind dürfte so also eine Option für einen kürzeren Einsatz sein.

Vorne fehlt das Tor

Die Geschwindigkeit und auch die Qualität im Abschluss dürfte dem TuS weiterhelfen. Denn genau an dieser Stelle drückt schon seit Wochen gewaltig der Schuh. Vom nötigen Glück keine Spur. Den besten Beleg dafür lieferte in der Vorwoche die Partie beim VfB Fichte Bielefeld. Die Tengeraner waren die bessere Mannschaft, hatte zahlreiche Möglichkeiten. Doch ein Treffer wollte dem Liga-Neuling wieder einmal nicht gelingen. »Wir können unseren Jungs eigentlich keinen großen Vorwurf machen. Sie treffen nur das Tor einfach nicht«, sagt Bartelheimer. Da zumindest auch hinten die Null stand, konnte Tengern den zweiten Punkt der Saison einsammeln.

Viel freundlicher ist die Tabellensituation dadurch allerdings nicht geworden. Als Schlusslicht hat der TuS sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und noch einmal drei weitere auf das rettende Ufer. Der Druck wird angesichts dieser Zahlen keinesfalls geringer. »Wir werden uns auf jeden Fall wieder voll reinhängen, die Einstellung passt im Team«, ist sich Bartelheimer sicher.

Mit Victoria Clarholz ist nun eines der Spitzenteams der Liga zu Gast. 15 Zähler bedeuten aktuell den vierten Platz. Und die gute Form konnte auch zuletzt im Pokal bestätigt werden. Gegen Oberligist FC Gütersloh entschied erst das Elfmeterschießen.