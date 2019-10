Von Marc Schmedtlevin

Was die Tengeraner mit dem dritten Remis der Saison anfangen sollte, war niemandem so richtig klar. Sollten sie sich über den Punkt freuen, weil sie in den Schlussminuten in doppelter Unterzahl agierten? Oder sollten sie sich ärgern, nach langer Führung wieder nicht den ersten Sieg der Saison eingefahren zu haben? Die Antwort konnte auch Trainer Olaf Sieweke nicht finden: »Aufgrund der Schlussphase nehme ich das Unentschieden gerne mit, aber insgesamt muss man sagen, dass wir zwei Punkte verspielt haben.«

Die Gastgeber erwischten einen richtig guten Start,. Vor allem die Offensivabteilung, in der Alexander Knicker und Alexander Borchard von Beginn an ran durften, wirbelte die Clarholzer kräftig durcheinander. Einen ersten Warnschuss gab Felix Kammann ab (11.), eine Minute später hätte Maximilian Schwier die Führung erzielen müssen. Der Außenbahnspieler drosch den Ball aus wenigen Metern aber über den Fangzaun hinter dem Tor. Coach Sieweke tobte am Spielfeldrand, wie schon in der Vorwoche bei Fichte Bielefeld blieben die hundertprozentigen Chancen ungenutzt.

Kunstschütze Urban

Lange mussten sich die Kleeblätter aber nicht mehr gedulden. Nach einem geblockten Freistoß zielte Richard Urban ganz genau, versenkte den Ball über Torhüter und Abwehrspieler hinweg ins lange Toreck (17.). Ähnlich sehenswert hatte Kunstschütze Urban schon zehn Tage zuvor im Pokalfinale gegen Espelkamp getroffen.

Das hohe Anfangstempo konnte der TuS danach nicht aufrecht erhalten. Die Gäste wurden vor allem bei Kontern gefährlich. Belege: Nach 21 Minuten schoss Luis Sievers rechts vorbei, kurz vor der Pause wurde Eugen Dreichel im letzten Moment am Abschluss gehindert (42.). »Wir haben nachgelassen«, gab Olaf Sieweke zu.

Die zweite Hälfte begann mit der nächsten Clarholzer Chance. Dieses Mal legte Andreas Dreichel im Strafraum quer, alle Mitspieler verpassten (51.). Danach boten beide Teams zunächst keine Höhepunkte. Tengern vertraute auf die Führung, die Victoria rannte nur dezent an. Das Tengeraner Problem: Die sich bietenden Räume wurden fahrlässig verschenkt. So zum Beispiel, als Kammann im Strafraum zu ungenau für Pawel Zieba vorlegte (74.).

Zwei Spieler sehen Gelb-Rot

In der Schluss-Viertelstunde nahm der Druck der Gäste dann zu. Und daraufhin lief wieder einmal fast alles gegen Tengern. Zunächst sah Lukasz Grzegorczyk, der Wojtek Kosecki in der Innenverteidigung ersetzte, die gelb-rote Karte (76.). Der anschließende Freistoß landete noch abgefälscht am Außenpfosten, die darauf folgende Ecke beförderte Joscha Kachel in das eigene Tor (78.).

Doch damit nicht genug: Auch Jarno Kassebaum wurde nach seinem zweiten Foul mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (84.). Immerhin wehrte der TuS das Clarholzer Powerplay mit Leidenschaft und etwas Glück ab. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb nach einem Foul an Ugur Gözsüz stumm (88.). Über einen Strafstoß hätte sich ganz Tengern wohl nicht beklagen können, der Kontakt war bis auf die Tribüne zu hören. Eine Niederlage wäre des Schlechten aber wohl auch zu viel gewesen.

TuS Tengern: Fischer – T.-F. Borchard, Grzegorczyk, Stühmeier, Kassebaum, Bley (46. Kachel), Urban, A. Borchard (81. Erdelt), Schwier (62. Zieba), Knicker, Kammann (77. Gerfen)

Tore: 1:0 Urban (17.), 1:1 Kachel (80., ET)

Gelb-Rote Karten: Grzegorczyk (78.) und Kassebaum (84.)