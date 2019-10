Von Marc Schmedtlevin

Die Bilder ähneln sich bei den Heimspielen doch sehr. Nach dem Abpfiff sitzen oder hocken Tengeraner Fußballer enttäuscht auf dem Rasen oder versammeln sich mit betrübter Miene auf der Auswechselbank. Sie alle stellen sich wohl die Frage, was der Fußballgott in dieser Saison gegen die Kleeblätter hat.

Kritikpunkt bleibt die Chancenverwertung

Der Aufsteiger stand am Sonntag gegen Victoria Clarholz dicht vor dem ersten Dreier. Doch blitzartig folgten mehrere Szenen, die die Partie aus Tengeraner Sicht auf den Kopf stellten. Ein Eigentor, zwei Platzverweise – am Ende musste der TuS sogar froh sein, überhaupt einen Punkt mitzunehmen. »Es kommt in jedem Spiel einfach eine Menge zusammen«, sagt Sieweke, dessen Team sich kämpferisch nichts vorwerfen lassen musste. Einen Kritikpunkt gab es aber erneut: Die Chancenverwertung war wieder mangelhaft. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte Tengern mehrere vielversprechende Situationen nicht für sich nutzen können. Entweder war der Abschluss zu ungenau oder es wurde rund um den Strafraum nicht schnell genug gehandelt. »Daran müssen wir arbeiten«, sagte Waldemar Jurez, der verletzungsbedingt weiterhin zum Zuschauen gezwungen ist.

Die personelle Lage ist ein weiterer Aspekt, der den Tengeranern das Leben schwer macht. Neben Jurez, der wohl erst in vier Wochen wieder zur Verfügung stehen wird, versammelten sich der am Schlüsselbein verletzte Magnus Giersdorff und Bjarne Adick, dessen Kreuzbandriss wohl erst im Januar 2020 operiert wird, zum Halbzeit-Plausch. Drei Akteure, die Trainer Sieweke gerne auf dem Rasen gesehen hätte. Jurez und Giersdorff als Alternativen für den Offensivbereich, in dem den Rückkehrern Alexander Knicker, Alexander Borchard und Pawel Zieba die fehlende Spielpraxis noch anzumerken war. Adick wäre eine Option in der Innenverteidigung gewesen. Dort fehlte Anführer Wojtek Kosecki gelbgesperrt.

Sieweke muss wieder umbauen

Coach Sieweke war deswegen wieder zum Improvisieren gezwungen. Er beorderte den kopfballstarken Lukasz Grzegorczyk in das Abwehrzentrum. Die kompletten 90 Minuten konnte er allerdings nicht mitmachen, wegen einer gelb-roten Karte war das Spiel nach 76 Minuten für »Gregor« beendet. Keine zehn Minuten später sah auch Linksverteidiger Jarno Kassebaum die Ampelkarte. Die Folge: Beide Spieler werden Tengern am Wochenende fehlen. »Das kommt jetzt auch noch dazu«, sagte Sieweke, der also wieder umstellen muss: »Einspielen kann man sich natürlich nicht, wenn man jede Woche eine andere Elf aufstellen muss.«

Bei all den schlechten Nachrichten ist die Zuversicht in Tengern aber nicht verloren gegangen. »Wir müssen weitermachen, dann werden wir bald belohnt«, blickte Jan Stühmeier nach vorne. Die nächste Aufgabe steht beim Achten TuS Hiltrup an. Dann folgen noch in diesem Jahr die Heimspiele gegen Rödinghausen II, Theesen und Herford. Teams, die direkt vor Tengern platziert sind. Danach sollten nicht nur der erste Sieg, sondern weitere verbucht sein.