Von Sonja Rohlfing

Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB). Das war Frauenpower: Nicole Könemann (RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen) siegte im ersten S*-Springen mit Stechen in der Reithalle des RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft. Sabine Flörkemeier vom RV Fridericus Rex Valdorf gewann das abschließende Hallenderby. Zum erfolgreichsten Springreiter der Oktoberreitturniertage am Reineberg in Hüllhorst kürte sich Lokalmatador Achim Ostermeyer.