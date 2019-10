Hüllhorst-Tengern (WB/Kru). Drei Punkte, sechs Tore in neun Spielen, Tabellenschlusslicht – allein der Blick auf die Tabelle verrät nichts Gutes. Allerdings sagt er auch nichts darüber aus, dass der TuS Tengern dennoch in der Fußball-Westfalenliga angekommen ist. Während die nackte Bilanz sicherlich dagegensprechen dürfte, sind es die Vorstellungen auf dem Grün nicht unbedingt.

Nicht selten sind die Mannen von Olaf Sieweke ihren Gegenübern ebenbürtig, ja, wie zuletzt bei Fichte Bielefeld oder daheim gegen Clarholz – immerhin Rangvierter – sogar eine Nasenlänge voraus. Doch was hilft es, wenn das Runde nicht ins Eckige will, wenn sich außerdem noch das Glück vollends von den »Kleeblättern« abgewandt zu haben scheint. »Letztlich weisen wir eine traurigen Bilanz vor. Und nach der werden wir gemessen«, sagt Sieweke.

Der gastiert am Sonntag mit seinem verbliebenen 15er-Kader beim TuS Hiltrup. »Einem sehr spielstarken Gegner«, wie Tengerns Trainer befindet. »Die dürfen wir nicht ins Spielen kommen lassen.« Der taktische Plan für den Kontrahenten steht. Wie immer. Und wie immer dürfte er auch greifen. »Taktisch haben wir bislang nie daneben gelegen. Einen Sieg hat uns das aber noch nicht gebracht.«

Umbau der Viererkette

Personell steht Olaf Sieweke erneut vor der Situation »umbauen zu müssen.« Durch ihre Gelb-Roten Karten im Heimspiel gegen Clarholz sind Lukasz Grzegorczyk und Janno Kassebaum gesperrt, können in Hiltrup nicht helfen, wodurch die Viererkette Siewekes einmal mehr geplatzt ist. Nach Abbrummen seiner Gelb-Sperre kehrt dafür »Wojo« Kosecki in die Abwehr zurück. Den Part als Linksverteidiger könnte indes Nico Gerfen übernehmen, wobei auch Valentino Kacunko eine Alternative des TuS-Trainers sein könnte.

Neben Grzegorczyk und Kassebaum werden Bjarne Adick und Waldemar Jurez weiterhin fehlen.

»Das ist jetzt nicht entscheidend. Dann müssen andere dafür sorgen, dass wir endlich gewinnen. Mit unseren lediglich drei Punkten liegen wir neun Zähler hinter meiner Planung. Da ist es jetzt einfach witzlos auf einen Punkt zu spielen. Was wir brauchen, sind Siege. Bis zum Winter müssen wir unbedingt ein paar Mal dreifach punkten«, hat Olaf Sieweke klare Zielvorgaben. »Das wird aber nur funktionieren, wenn wir ab jetzt ein höheres Risiko gehen. Was anderes wird uns in unserer aktuellen Lage jedenfalls nicht weiterbringen.«

Dazu wird es aber erforderlich sein, dass gerade Tengerns Offensivkräfte wieder mehr Torriecher haben. Gefragt sind bei insbesondere Alexander Knicker, Pawel Zieba und Alexander Borchard. Der Knoten muss einfach mal platzen. Gut spielen, ebenbürtig – oder gar besser – sein, taktisch optimal vorbereitet in die Spiele gehen – das alles reicht nicht, wenn es in den Gegners Kasten nicht auch mal klingelt.