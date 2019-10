Das 1:0: Björn Bredemeier hat seine Kollegen auf die richtige Spur gebracht. Am Ende löste Tengern den Fall mit 3:0. Foto: Ingo Notz

Von Ingo Notz

Sonntag ist Tatort-Zeit. Nach etlichen guten Leistungen, aber unterm Strich eben auch neun sieglosen Spielen an den ersten neun Spieltagen hatte Jörn Paulsen auf der Suche nach der perfekten Lösung für den Kellerkrimi seine Kommissare diesmal neu aufgestellt: Der offensive Chef-Ermittler Florian Hartmann blieb nach zuletzt wenigen festgenagelten Chancen bei seiner Tatort-Arbeit im aktuellen Fall zunächst auf der Bank, dafür übernahm der sonst hinter den offensiven Spürnasen als Assistent und Zuarbeiter agierende Timo Gerfen die Kapitänsbinde. Und nicht nur die. Als neuer Ober-Kommissar verhalf er der Suche nach der verschollenen Drei-Punkte-Schatzkiste zu einer ganz neuen Dynamik.

Viel Druck in der ersten Hälfte

Und das gleich in der ersten richtigen Szene hätte er schon in der fünften Minute zum Hauptdarsteller werden können, war nach einem Flankenlauf von Torben Krause aber zu überrascht, dass Petershagens Torwart zum Täter wurde: Kiels Tatort lag im Fünfmeterraum, der Ball frei vor Gerfens Füßen – der aber verfehlte das Ziel. Auch Nachwuchsdetektiv Jannis Clemens kam auf der Suche nach der Lösung etwas zu spät und wurde geblockt (19.). Mit einer Eckenserie baute Tengern weiter Druck auf, doch die Blauen zerbrachen unter dem Druck der Ermittler nicht. Noch nicht. Nach den ersten 45 Minuten blieb ein gutes Gefühl, aber auch die Gewissheit, dass dieses schon oft in dieser Saison zu keinen gelösten Fällen geführt hatte.

Die entscheidende Wende im Handlungsstrang besorgte nach der Pause Björn Bredemeier, der sich nach 49 Minuten heldenmutig in die Schussbahn der von rechts auf ihn abgefeuerten Kugel warf und die Kugel quicklebendig ins Netz umlenkte: 1:0! Petershagens Southwick probierte es danach einmal mit einem Heber, kam damit aber nicht über Statistenrolle dieses Krimis hinaus. Den Status als Hauptdarstellers reklamierte spätestens mit dem 2:0 aber ein anderer für sich: Timo Gerfen feuerte aus 20 Minuten nach einer schönen Handlungskette gnadenlos ab: Volltreffer. Der Chefermittler dieses Falls sorgte dann auch für die endgültige Lösung aller Sorgen und Ängste: Nach einer perfekten Vorarbeit des mittlerweile auch am Tatort eingetroffenen Florian Hartmann zog Gerfen mit seiner rechten Schuss-Waffe ab – und wieder schlug die Kugel unhaltbar ein. Sehr zur Freude seines Regisseurs am Spielfeldrand:

»Irgendwann musste es ja mal kommen, aber wir sind vorher ruhig geblieben und wir bleiben auch jetzt ruhig«, wollte sich Jörn Paulsen nicht vom ungewohnten Ein-Spiel-Ergebnis seiner Crew zu Oscar reifen Jubelszenen hinreißen lassen. Fall gestoppt, Krimi gelöst: Als alle anderen Darsteller des Quoten-Siegers schon feiern durften, verdiente sich im Abspann des Tages der ruhige Assistent, der die wichtige Arbeit im Hintergrund erledigt hat, noch ein paar Meriten als Tatort-Reiniger dazu: Torwart Oliver Korejtek räumte im strömenden Landregen von Tengern die Fahnen ab. Der Regisseur hatte da schon den nächsten Film im Kopf: Jörn Paulsens Blick ging gleich Richtung Eisbergen. Der nächste Tatort kommt bestimmt.

TuS Tengern II: Korejtek – Krause (90. Jonas Schnake), Marcel Nuyken, Robin Schnake, Grätz, Marcel Nuyken, Clemens, Brockmeier, Timo Nuyken (89. Maschmeier), Rahmöller, Bredemeier (73. Hartmann), Timo Gerfen (86. Rautenberg)

Tore: 1:0 (49.) Björn Bredemeier, 2:0 (64.), 3:0 (84.) Timo Gerfen