Von Marc Schmedtlevin

Hüllhorst (WB). Auf den ersten Saisonsieg folgt gleich wieder die Ernüchterung: Westfalenliga-Aufsteiger TuS Tengern hat das so wichtige Heimspiel gegen den ebenfalls nicht gut platzierten OWL-Rivalen VfL Theesen mit 1:4 (0:2) verloren.

Für einige Minuten Mitte der ersten Halbzeit kamen die Tengeraner aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus. Sie waren es nämlich, die die Gäste aus Bielefeld tatkräftig beim Toreschießen unterstützen. Beim 0:1 (20.) rutschte der Ball nach einer Hereingabe von Kai-Niklas Janz über den Fuß von Abwehrspieler Wojtek Kosecki ins eigene Tor. Wenig später misslang ein Abschlag von TuS-Torhüter Marcel Feder, landete in den Füßen von Theesens Angreifer Yatma Wade und der netzte stramm aus fast 40 Metern zum 2:0 ein (24.). Feder war nicht mehr rechtzeitig zur Stelle und flog vergeblich hinterher. »Die haben nur auf unsere Fehler gewartet und genau das hat geklappt«, schimpfte Tengerns Trainer Olaf Sieweke vor Beginn des zweiten Durchgangs.

Knicker vergibt erste Chance

Die Gäste erwiesen sich in Halbzeit eins als die cleverere Mannschaft. Es war nicht so, dass das Spiel eine 2:0-Führung von Theesen unbedingt hergegeben hätte. Denn Tengern hatte sogar zunächst die besseren Möglichkeiten. Nach einer Flanke von Alexander Borchard setzte Alexander Knicker den Ball im Zentrum mit dem Fuß über das Tor (7.). Der Kopf wäre in diesem Moment vielleicht die bessere Option gewesen. Sieben Minuten später war es wieder die Kombination Borchard-Knicker. Und wieder landete der Ball über dem Tor (14.).

Nach den beiden Gegentreffern kam es für den TuS noch schlimmer. Der bis dahin wieder so agile Alexander Borchard brach ein Laufduell ab, fasste sich sofort an die Leiste und musste vom Feld. Der offensive Schwung kam spätestens von da an abhanden. Zu selten schafften es die Kleeblätter, den Ball über mehrere Stationen zu halten und dann auch noch den letzten Pass zu setzen. Ausnahme: Eine gute Vorlage von Knicker für Tom Borchard, der frei neben das Tor zielte (45.).

Sieweke stellt Abwehr um

Für Durchgang zwei hatten sich die Gastgeber eine Menge vorgenommen. Trainer Sieweke ging ins Risiko, stellte auf eine Dreierkette um. Das sollte sich schnell auszahlen. Nach einer Ecke köpfte Tom Borchard im Nachsetzen zum 1.2 ein (53.). Die Körpersprache beim TuS passte nun wieder, die Zweikämpfe wurden gesucht. Das Manko: Es fehlten die zwingenden Torchancen, weil nach Ballgewinnen und vor allem wieder im letzten Drittel nicht sauber genug gespielt wurde. Genau das sollte sich gegen abgezockte Gäste, die weiterhin geduldig lauerten, rächen. Denn VfL-Coach Andreas Brandwein hatte noch eine Waffe von der Bank gebracht. Marvin Höner, immerhin bester Torjäger der Liga, nutzte seine Raum zunächst aus kurzer Distanz zum 3.1 (79.) und legte in bester Stürmer-Manier mit wenigen Kontakten gleich noch das 4:1 nach (82.).

TuS Tengern: Feder – T.-F. Borchard (72. Erdelt), Kosecki (46. Kammann), Stühmeier, Kasebaum, Bley (46. Kachel), Urban, A. Borchard (28. Grzegorczyk), Knicker, Zieba, Schwier

Tore: 0:1 Kosecki (20., ET), 0:2 Wade (24.), 1:2 T.-F. Borchard (53.), 1:3/1:4 Höner (79./82.)