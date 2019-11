Von Marc Schmedtlevin

Tengern benötigt acht Siege

Westfalenliga: 1. FC Gievenbeck - TuS Tengern. Die Halbzeit steht bevor. Die Partie in Gievenbeck schließt eine jetzt schon glücklose Hinrunde des Aufsteigers ab. Sieben Punkte sind bisher auf dem TuS-Konto gelandet. Viel zu wenig natürlich auch für den Geschmack von Olaf Sieweke. Deswegen hat der Trainer mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf eine Hochrechnung aufgestellt: »Wir werden mehr als 30 Punkte für den Klassenverbleib benötigen. Bedeutet, dass wir noch acht von 15 Spielen gewinnen müssen.«

Damit beginnen sollte Tengern bestenfalls gleich am Sonntag. »Wir müssen jetzt keine Ausreden mehr suchen, brauchen auch keine Schulterklopfer für gute Leistungen«, sagt Sieweke, der eine Niederlage in Gievenbeck verbietet. Andernfalls würden die Gastgeber, die aktuell den ersten Nicht-Abstiegsplatz besetzen, nämlich die Lücke schon auf elf Punkte vergrößern. »Wir müssen vor allem die leichten Fehler abstellen«, bezieht sich Sieweke auf die ersten Gegentore gegen Theesen in der Vorwoche und ergänzt: »da kommt doch die Frage auf, ob wir einen Slapstick-Kurs besucht haben.«

Als gutes Vorbild diene der erste Sieg vor zwei Wochen in Beckum. Dort habe sich das Team taktisch gut verhalten. Allerdings muss der Coach seine Elf mal wieder umbauen. Alexander Borchard fällt wegen der am Sonntag erlittenen Verletzung länger aus. Auch Nico Gerfen (erkrankt) gesellt sich noch zur sowieso schon langen Liste mit Waldemar Jurez, Magnus Giersdorff und Alexander Fischer.

Holsen kommt, Preußen sind gewarnt

Landesliga: FC Preußen Espelkamp - VfL Holsen. Der Weg dieser beiden Teams kreuzt sich häufiger. Zum regulären Ligabetrieb gesellte sich in dieser Saison schon ein Duell in der 2. Runde des Westfalenpokals. Die Preußen setzten sich mit 2:1 durch. »Da haben wir aber gesehen, dass Holsen schwer zu bespielen sein kann. Ich halte jedenfalls eine Menge von denen«, sagt FCP-Trainer Tim Daseking, der beim VfL vor allem individuelle Qualität im Kader sieht. Die brachte das Team aus Bünde zum Beispiel auch in der Rückrunde der vergangenen Saison auf den Platz und entführte beim 2:1 die Punkte aus Espelkamp.

Davon ist derzeit allerdings nicht noch einmal auszugehen. Die Qualität ist schließlich ohne Zweifel auch in Espelkamp vorhanden. Das verdeutlichen mittlerweile elf Siege am Stück und neun Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. »Bei uns passt es jetzt gut zusammen. Wir dürfen jetzt aber nicht vermitteln, dass es von selbst läuft und müssen den Gegner total ernt nehmen«, warnt Daseking, der derzeit auch aus einem gut gefüllten Kader auswählen kann. Nur Can Akbas (Sehnriss im Arm) wird ausfallen, Henrik Bartsch könnte wieder eine Alternative für die Startelf sein.

Gespielt wird am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Mittwald. Und dort fühlen sich die Preußen bekanntlich ganz besonders wohl.