2017 hatte der in Versmold wohnende Kosecki dem TuS bereits einmal den Rücken gekehrt und zwei Jahre für den Landesligisten Peckeloh gespielt, ehe er dann im Sommer 2019 als Verstärkung für das Projekt Westfalenliga als spielender Co-Trainer zurückgekehrt ist. Dort droht Tengern nun als Tabellenschlusslicht der sofortige Wiederabstieg. Die Gründe für den Abschied liegen aber im privaten Bereich: Mit bald 34 Jahren will Kosecki aus familiären und beruflichen Gründen mit dem leistungsbezogeneren Fußball aufhören. In Tengern hatte Kosecki im Sommer Felix Budde ersetzt, der im Rahmen seines Studiums einen Auslandsaufenthalt eingelegt hat. Budde kehrt nun aber zur Rückserie wieder in den Kader des TuS zurück und ist damit schon als potenzieller Nachfolger seines eigenen Nachfolgers vor Ort. Zwei Verlängerungen kann der TuS Tengern auch noch vermelden: Mit Meistertrainer Olaf Sieweke wurde, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, ebenso verlängert wie mit Betreuer Bastian Bartelheimer.