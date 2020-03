Von Ingo Notz

Nach dem überraschenden Ausscheiden des Meister- und Aufstiegstrainers Olaf Sieweke kurz vor dem – planmäßigen – Start des zweiten Saisonteils hatte Tengerns 2. Fußball-Obmann Christian „Klappi“ Meyer, der als Sportlicher Leiter für die Erste Mannschaft zuständig ist, zunächst den spielenden Co-Trainer Wojtek Kosecki bis zum Saisonende der Westfalenliga als Interimslösung installiert. Mit einer dauerhaften Nachfolgeregelung habe der sich dann allerdings „bewusst Zeit gelassen“, betonte Meyer im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Dabei sei Studtrucker von Anfang an der Wunschkandidat gewesen: „Es gab keinen Kandidaten B“, zeigt sich „Klappi“ Meyer überzeugt von seinem Wunschkandidaten. „Stefan ist Fußballer durch und durch und wird auch mit seinen 52 Jahren noch bei den Jungs ankommen“, sieht Meier eine überzeugende Mischung aus Dynamik und Erfahrung beim künftigen Cheftrainer der Tengeraner Ersten. Der Ex-Bundesligaspieler hatte zuletzt bis 2019 den VfB Schloß Holte bis in die Spitzengruppe der Bezirksliga geführt, ehe er als Trainer pausiert hat. In Tengern hat Stefan Studtrucker zunächst für ein Jahr zugesagt. Dabei kann der Ex-Profi in der neuen Spielzeit auf die bewährten Co-Trainer-Dienste von Bastian Bartelheimer setzen, dessen Vertrag schon in der Winterpause verlängert worden ist.