Es ist keine Überraschung mehr, aber jetzt ist es auch offiziell. Der TuS Tengern spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Westfalenliga. Foto: Schmedtlevin

Tengern/Espelkamp (WB). Der TuS Tengern bleibt in der Westfalenliga und trifft dort in der kommenden Saison auf den FC Preußen Espelkamp. Das ist jetzt amtlich. Denn der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat die aktuelle Saison 2019/20 im Amateur- und Jugendfußball auch ganz offiziell abgebrochen. Das hat der Verband am Dienstag mitgeteilt. Wann die Spielzeit 2020/21 starten kann, bleibt vorerst aber weiter offen.