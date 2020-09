Der Sturm-Routinier war im letzten Testspiel in Maaslingen unglücklich im Rasen hängen geblieben. „Wir hatten alle noch gehofft, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Aber in seinem Knie ist alles kaputt. Die Genesung wird ein Jahr in Anspruch nehmen. Dann ist er 35. Das könnte es für ihn und seine Karriere gewesen sein“, bedauert Tengerns Trainer Stefan Studt­rucker.

Für den Angreifer, der in der Vorbereitung von Studtrucker zwischenzeitlich zum Abwehrchef umfunktioniert worden war, beginnt nun eine schwierige Zeit. „Das tut einem weh. Waldi ist ein super Typ und er hätte uns auch sportlich in dieser Saison weiter geholfen“, sagt der TuS-Coach.

Jurez, der in der seiner Karriere 66 Regionalliga-Partien absolviert hat (u.a. SV Rödinghausen), spielt seit drei Jahren für die Kleeblätter und feierte 2019 mit dem Verein den Westfalenliga-Aufstieg.