SG Herringhausen/Eickum - TuS Dielingen Die zweitbeste Defensive der Liga und viertbeste Offensive – und doch nur auf Platz sieben: Herringhausen hat sich auch dank seines Topstürmer Luigi Di-Bella zuletzt etwas näher an den TuS Dielingen herangearbeitet, liegt nur zwei Punkte hinter dem TuS. Für die Schubert-Truppe ist die Ausgangslage klar: Mit einem Auswärtssieg würde sich der TuS erst einmal dauerhaft unter den ersten Fünf festbeißen. Herringhausen ist zuhause noch ungeschlagen, Dielingen auswärts noch unbezwungen: „Das wäre natürlich ein Ausrufezeichen und ein dickes Brett, wenn wir da gewinnen würden. Ein Punkt wäre aber auch schon ein gutes Ergebnis“, meint TuS-Coach Carsten Schubert vor der Partie. Bei der Umsetzung des Punkte-Plans kann er wieder auf Patrik Ferreira da Costa zurückgreifen, dafür fallen neben Max Dyck auch David Schmidt (Zerrung) und Yannik Bisanz (Augenentzündung) aus.

TuS Lahde/Quetzen - SC Vehlage Das nächste Kellerduell für den SC Vehlage: Nach dem Sieg gegen den TuS Tengern II will die Joerend-Elf den Dreier nun in der Ferne veredeln: „Ein Punkt wäre schon okay, ein Dreier wäre natürlich Gold wert und würde den Sieg gegen Tengern noch einmal veredeln“, wittert Trainer Ernie Joerend nach dem ersten Saisonerfolg Morgenluft im Abstiegskampf. Grundvoraussetzung für ein erneutes Erfolgserlebnis sei ein engagiertes Auftreten wie zuletzt: „Dafür muss die Einstellung wieder so stimmen wie im Tengern-Spiel“, fordert Joerend eine erneute Energieleistung von seinem jungen Team. Beim nächsten Gegner hat er die größten Probleme dabei in der Defensive ausgemacht.

TuRa Löhne - FC Preußen Espelkamp II Aufsteiger Espelkamp ist nach der Spielwertung aus Lahde offiziell noch sieglos und als eines von zwei noch nicht zu einem Dreier gekommenen Teams besonders unter Druck. Gegen den Tabellenachten aus Löhne ist der Vorletzte wieder Außenseiter, lauert auf seine Chance – kämpft aktuell aber mehr mit sich als mit dem jeweiligen Gegner. „Wir gehen personell völlig am Stock, im Augenblick hab ich für Sonntag nur zehn Spieler“, meint Trainer Markus Möller mit einem Blick auf seine lange Ausfallliste, die mit einer Gelb-Rotsperre und einem Nasenbeinbruch von Jonas Kalburg weiter erweitert worden ist. Verstärkungen aus der Ersten sind noch unsicher.

TuS Tengern II - TuS Lohe „Die Favoritenrolle ist klar vergeben“, weiß Tengerns Trainer Jörn Paulsen: Vor dem Heimspiel gegen den ambitionierten Tabellenführer lauert seine auf Platz 13 abgerutschte Westfalenliga-Reserve auf die Chance, eine große Überraschung zu schaffen. Nach der Derbypleite in Vehlage wäre dazu allerdings eine deutliche Leistungssteigerung notwendig – vor allem in der Verwertung der Torchancen, wo Paulsen immer noch den „1000-prozentigen“ Chancen aus Vehlager nachtrauert. Zudem forderte er auch mehr Souveränität in der Abwehrarbeit: „Wir sind zuletzt ja immer für ziemlich coole Aktionen in der Defensive gut gewesen“, meinte Paulsen mit Blick auf seine Schützlinge, die gegen den Favoriten nur aus einer kompakten Defensive heraus eine kleine Außenseitermöglichkeit haben dürften: „Wir werden auch da unsere Chance suchen!“ Das vermutlich ohne Timo Schlüter: Der Kapitän leidet an Oberschenkelbeschwerden.