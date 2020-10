„Gier und Willen haben wir nicht“, ärgerte sich Stefan Studtrucker nach dem Abpfiff über die durchweg enttäuschende Vorstellung seiner Mannaschaft, die gegen eine keineswegs überragende Mesumer Mannschaft unterm Strich chancenlos und auch in der Höhe völlig verdient verloren hat. Dazu hätte es aber nicht kommen müssen. Beim 0:0 wurde Tengern ein klarer Elfmeter verwehrt. Das weitere Unheil nahm in der 19. Minute seinen Lauf: Nach einem „katastrophalen Fehler“ (Studtrucker) bedankte sich Mesums Torjäger Strotmann mit dem 1:0. Beim Ausgleich hatte Magnus Giersdorff noch etwas Glück, dass sein Freistoß abgefälscht worden ist. Im richtungsweisenden Spiel im Tabellenkeller wollte Tengern in der zweiten Halbzeit mit „Vollgas“ auf die drei Punkte gehen – spielte aber eher mit angezogener Handbremse und leistete sich einige Durchdreher in der Defensivarbeit. Beim 2:1 stand Strotmann sträflich frei und ließ Fischer keine Chance, vorm vorentscheidenden 3:1 narrte ein Mesumer gleich drei Tengeraner an der Außenlinie. Mit dem vierten Treffer war Tengern am Ende noch gut bedient, ohne Fischer wäre die Niederlage noch höher ausgefallen.

TuS Tengern: Fischer – Giersdorff, Waterbär, Nahmet, Appels, Kammann, Kachel (80. Budde), Meyer, Zieba (80. Sakarya), Schwier, Knicker (70. Kassebaum)

Tore: 1:0 (19.) Christopher Strotmann, 1:1 (29.) Giersdorff, 2:1 (58.) Christopher Strotmann, 3:1 (64.) Elias Strotmann, 4:1 (79.) Biridir