Auch ohne Derby kommt Stimmung auf

Auch sportlich hatten die Veranstalter Grund zum Jubeln: Lokalmatador Jan Lösche (RV Herzog Wittekind) holte sich am Samstagabend im M-Springen auf Nashville in einem gut besetzten Teilnehmerfeld den Sieg. „Das war ein Highlight“, sagte Deerberg. ­Lösche setzte sich dank der schnellsten Zeit ohne Abwurf vor Gina-Lee Asche (RFZV Ovenstädt) auf Grisu durch. Auf Platz vier landete Ann-Kathrin Dettmer vom RV Frotheim-Isenstedt auf Darena.

Auf den traditionellen Höhepunkt, das Hallen-Derby, hatte der RV Herzog Wittekind beim diesmal auf ein ­Wochenende verkürzten Turnier wohlweislich verzichtet: „Die Prüfung ist immer ein Zuschauer-Magnet und lebt von der guten Stimmung“, betonte Charlotte Deerberg. Da aber nur Begleitpersonen von Reitern, aber keine Zuschauer zugelassen waren, hätte viel von der Atmosphäre gefehlt, die das M-Springen mit Stechen auszeichnet. „Wir wollten den Charakter des Derbys aber nicht auf diese Weise entwerten, sondern hoffen vielmehr darauf, dass wir im kommenden Jahr die elfte Auflage unter normalen Bedingungen austragen können“, sagte die Turnier-Chefin. Gleiches gilt für den 70-jährigen Vereinsgeburtstag, der im Rahmen des Oktoberturniers hätte gefeiert werden sollen. Ebenfalls verschoben auf 2021. „Dann feiern wir halt 70 plus eins“, erklärte Deerberg.

Das Interesse am recht kurzfristig auf die Beine gestellten Event des RV Herzog Wittekind war riesengroß: „Nachdem wir die Online-Anmeldung freigeschaltet hatten, waren die Startplätze für die Springen in wenigen Minuten vergeben“, berichtete die Vorsitzende. Die Starterfelder waren vom Verein begrenzt worden. Die Startefüllung am Samstag betrug erstaunliche 90 Prozent. Insgesamt waren über beide Tage 250 Teilnehmer mit 548 gemeldeten Pferden vor Ort. Allein die Springprüfung der Klasse L ging mit 41 Starterpaaren über die Bühne.

Nach dem abgesagten Aprilturnier und dem im Sommer ausgefallenen Wettkampf der Voltis ließ sich der Verein die dritte Großveranstaltung des Jahres nicht nehmen und stellte entschlossen ein tragfähiges Konzept auf die Beine: Alle Gäste mussten sich in einer Akkreditierungsstelle registrieren lassen und vor der Abreise wieder „auschecken“. In der Halle herrschte in den öffentlichen Bereichen Maskenpflicht. Den gastronomischen Bereich verlegte der Verein nach draußen. „Da hatten wir Glück mit dem Wetter. Im Endeffekt hat sich die ganze Arbeit gelohnt“, sagte Deerberg. Sie verschwieg aber nicht, dass ein Turnier in Corona-Zeiten auch in finanzieller Hinsicht kein Selbstläufer ist: „Die Sponsorensuche für die Prüfungen gestaltete sich viel schwieriger als in normalen Jahren.“ Dass keine „normalen“ Zuschauer zugelassen waren, sondern nur Begleitpersonen, war der Planungssicherheit geschuldet. Deerberg: „Anhand der Zahl der Reiter und der Begleitpersonen hatten wir eine Kalkulationsgrundlage, wieviel Menschen zeitgleich in der Halle sind.“

Ergebnisse

Springpferdeprüfung Kl. A*: 1. Anika Betcke (RV Minden/Weser) Clintissima H - 8.00, 2. Jaqueline Russel (ZRFV Jöllenbeck) Specctra JR - 7.90, 3. Jennifer Sieker (RFV Favensberg) Gem of Saiga - 7.80 ... 8. Bettina Nunnenkamp (RV Herzog Wittekind Oberbauersch.), Spiffy Flight GR - 7.60.

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Philippe Meier (RFV Exter) White Head - 8.20; 2. Jaqueline Russel (Jöllenbeck) Specctra JR - 8.00, 3. Emily Dittrich (RFV v. Lützow Herford) Joyrider 4 - 7.80, ... 5. Achim Ostermeyer (RV Herzog W. Oberb.) Cabelle 5 - 7.60.

Stilspringprfg. Kl. E: 1. Lale Brinkmeier (RFV Hille) Duiamonds Kiss - 8.10, 2. Sophia Grote (RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft) Vinzenzo R - 7.90, 3. Jasmin Jansen (ZRFV Schloß Holte), Optimist 45 - 7.80, 4. Julia Hovemeyer (RV Herzog Wittek. Oberbauerschaft), Classico Bay - 7.70.

Springprüfung Kl. A*: 1. Nancy Bokel (RV Holzhausen-Heddinghausen) Consin S - 0/48,87 Sekunden, 2. Moreen Wollenweber (RFV Cherusker) Codo Carinjo N - 0/49,37, 3. Clara-Isabel Gerner (Jöllenbeck) Baladin Du Scion - 0/51,96, 4. Lara-Sophie Röhling (RV Destel) A.W.I. Marry Poppins - 0/52,09.

Springprfg. mit steigenden Anforderungen Kl. A**: 1. Louisa Anders (RV Herzog Wittekind) Chicago’s Chester Z - 0/52,92, 2. Nancy Bokel (Jöllenbeck) Consin S, 0/53,36, 3. Skadi Graß (Herzog Wittek. Oberbauersch,) Cute Lord 0/54,80, ... 5. Nele Stork (RFV St. Georg Pr. Oldendorf) Captain Jack’s Mini, 0/56,65.

Springprfg. Kl. L: 1. Anika ­Betcke (RV Minden/Weser) Corral Giant - 0/54,58 Sekunden, 2. Hannah Sophie Corduan (RV v. Lützow Herford) Foxy Brown 4 - 0/54,76, 3. Anika Betcke, Black Devil H - 0/54,77, ... 6. Louisa Anders (Herzog W. Oberbauersch.) Chicago’s Chester Z - 055,81.

Springprfg. Kl. M*: 1. Jan Lösche (RV Herzog Wittekind) Nashville 84 - 0/55,16 Sek., 2. Gena-Lee Asche (RFZV Ovenstädt) Grisu 363 - 0/56,90, ... 4. Ann-Kathrin Dettmer (RV Frotheim-Isenstedt) Darena 7 - 0/59,75.

Dressurreiterprfg. Kl. A: 1. Nane Koop (Turn- und Sportverein Leese) Dream in Black 12 - 7,80, ... 4. Alessia Meier (RV Herzog Wittekind Oberb.) Lennoy Levisonn - 7,60, 5. Matilda Lübeck (RFV Hille) Adler’s Aurelia - 7.50.

Dressurprfg. Kl. A*: 1. Mona Kühnel (Mindener Pferde ZRFV) Franz Ferdinand - 8.00, 2. Lale Brinkmeier (RFV Hille) Diamonds Kiss - 7,80, 3. Simone Ostermeyer (RV Herzog Wittek.) Louis - 7.60.

Dressurreiterprfg. Kl. L*: 1. Sophie Weiß (RFV Brake) D’Amontillado - 8,10, ... 3. Lena Ahrens (1. RFV Espelkamp) Don Florentino - 7.80.

Dressurprüfung Kl. E: 1. Mila Levke Veerhoff (RFV Hille) Klooster’s Hemmingway - 8,20, 2. Antonia Sennholz (Ländl. RV Lindhorst u.U.) Fräulein Hübsch - 8.00, ... 5. Matilda Lübeck (RFV Hille)Adler’s Aurelia - 7.10.

Dressurprfg. Kl. L* - Trense: 1, Mette Schön (RFV v. Bismarck Exter) Jokers Jungle Prince - 7.70.