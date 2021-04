Auf Boxkämpfe muss Christian Pawlak seit Monaten warten. Corona hat auch den mehrfachen Titelträger aus Espelkamp außerhalb des Rings K.o. geschlagen. Alle geplanten Kämpfe wurden abgesagt, auch drei Versuche, eine Boxgala im Espelkamper Bürgerhaus auszurichten, sind an den Umständen gescheitert. Die Strahlkraft des Espelkamper Profiboxers geht schon lange über den Sport hinaus. Im vergangenen Jahr ist der 41-Jährige schon als Hauptdarsteller für ein Musikvideo des Rappers Toony entdeckt worden, die Dreharbeiten für die Sequenzen mit Christian Pawlak haben damals in dessen Gym in Oberbauerschaft stattgefunden. Das Video des Rappers mit Espelkamper Unterstützung hat allein auf Youtube mittlerweile mehr als 16000 Aufrufe.