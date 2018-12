Mit einem Heimsieg und vor allem einer doch noch guten Torausbeute durfte in der ersten Halbzeit noch nicht gerechnet werden. Die Gehlenbecker legten das hin, was man als absoluten Fehlstart bezeichnen darf. Die ersten neun Angriffe konnte der TuS nicht zu einem eigenen Tor nutzen. In erster Linie waren es die Abschlüsse, die nicht gut platziert waren. Hinzu kam eine gute Leistung von HSV-Keeper Jan Lamprecht. Es war Gehlenbecks großes Glück, dass aber auch die Gäste keinen guten Tag erwischten. Auch das Team aus Stemmer leistete sich zahlreiche Fehler. So war nach neun Minuten ein 0:1 auf der Anzeigetafel zu lesen. »Der Start war eine Vollkatastrophe«, sagte Trainer Sebastian Griese. Kollege »Fred« Hölscher fand während einer Auszeit lautstark deutliche Worte.

Erstes Tor nach zehn Minuten

Für die Erlösung beim Gastgeber sorgte schließlich Justin Penner, der nach 9:56 Minuten auf 1:2 verkürzte. Der Knoten war damit aber noch lange nicht gelöst. Bis zum nächsten Tor musste noch einmal sechs Minuten gewartet werden. Erst nach etwa 20 Minuten wurde das Spiel beim TuS etwas geordneter, Spielzüge wurden durchgespielt. So gelang den Gehlenbeckern, auch dank einer doppelten Überzahl in der Schlussphase, auf 10:11 zu verkürzen.

»Dieses Ergebnis war für uns quasi ein 0:0. Wir wussten ja, woran es lag. Wir mussten unsere Fehler abstellen«, sagte Griese. Das tat der TuS dann auch. In den Vordergrund spielte sich mit Beginn der zweiten Hälfte vor allem der zunächst so glücklose Dimitrij Penner. Er hatte in der ersten Halbzeit nur ein Tor erzielt und sich dabei für ein Schubsen des Gegenspielers auch noch die zweite Zeitstrafe eingehandelt. Nun drehte er aber richtig auf, erzielte alle neun Gehlenbecker Tore zum 19:16 (43.).

Vieregge im Alleingang

Die Vorentscheidung war damit aber noch nicht gefallen. Zwar setzte sich der TuS mit einem 3:0-Lauf auch noch auf 23:19 (50.) ab, doch der HSV kam noch einmal auf 23:25 (55.) heran. Dafür verantwortlich war quasi im Alleingang Marvin Vieregge. Der Mindener Halblinke kam auf starke 14 Treffer. Diese reichten den Gästen allerdings nicht. Denn in den Schlussminuten nutzte der TuS eine erneute Überzahl, um sich zum Endstand abzusetzen.

Das Jahr schließt Gehlenbeck mit 10:14 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz ab. Eine Bilanz, die Trainer Sebastian Griese sehr gut gefällt: »Zehn Punkte hatte uns wohl niemand zugetraut.«

TuS Gehlenbeck: Esau, Griepenstroh – Hucke, Fischer, von der Ahe (4/3), Grotefeld (1), D. Penner (10), J. Penner (7), Sundermeier (1), Kühn, Schaefer, Hölscher (2), Sontberg (4), Grote