Präsentieren die neuen Trikots der Mühlenkreisauswahl für den Freeway-Cup in der kommenden Woche: (von links) Trainer Daniel Bönker, Simon Kröger, Kilian Rische, Nico Tübing und Trainer Bernd-Uwe Humbracht. Foto: Marc Schmedtlevin

Von Marc Schmedtlevin

Lübbecke (WB). FC Schalke 04, Werder Bremen und VfB Stuttgart – so lauten die ersten Gegner der Mühlenkreisauswahl beim Freeway-Cup, der am 19. und 20. Januar in Lübbecke ausgetragen wird. Logisch, dass die Vorfreude bei den heimischen Talenten riesig ist. Und der Ehrgeiz auch, denn verstecken wollen sie sich vor den großen Namen des deutschen Fußballs nicht.