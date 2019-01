Der Jubel beim Team in den weißen Trikots fiel riesig aus. Geschlossen stürmten die Feldspieler in Richtung ihres Torhüters Timm-Noah Bollmann, der als Erfolgsgarant angesehen werden durfte. Die Nummer eins lieferte ein ganz starkes Finale ab, parierte in der regulären Spielzeit zahlreiche Chancen der favorisierten Preußen. Und auch im Neunmeterschießen war Bollmann einmal zur Stelle. »Er war ein starker Rückhalt«, lobte Trainer Achim Haver, der aber das gesamte Team, das er schon seit den Minis betreut, in den Vordergrund rückte: »Der Titel ist die Krönung einer tollen Zeit. Die Jungs haben alle Charakter und ihre Lockerheit wurde belohnt.« Ziel seien nun noch die Meisterschaft in der Kreisliga A und der Aufstieg.

Achterbahnfahrt im Finale

Für die Finalisten ergab sich eine wahre Achterbahn der Gefühlslagen. Nur wenige Minuten waren gespielt, da brachte Jannik Beier den BSC mit der ersten Chance in Führung. Als dann allerdings Jan Luca Knollmann (BSC) für ein Foul eine Zeitstrafe kassierte, wurde der Druck der Preußen größer. Blasheim überstand die Unterzahl, musste dann aber zwei Gegentreffer durch Rayk Riechmann und Deljar Omar hinnehmen. Der FCP spielte dem Titel entgegen, hatte die Rechnung aber ohne Jannik Beier gemacht. Der erzielte 14 Sekunden vor dem Ende doch noch den umjubelten Ausgleich. Im folgenden Neunmeterschießen reichten dem BSC zwei Treffer, weil der FCP doppelt scheiterte – zum Abschluss Riechmann an der Latte.

Zu einem besonderen Duell war es schon in der Vorrunde und noch einmal im Halbfinale gekommen. Blasheim traf nämlich auf den FC Lübbecke. Beide Teams bilden eigentlich in der Saison eine Spielgemeinschaft. »Die Blasheimer gehören aber eher dem älteren Jahrgang an und bilden die A1-Jugend, die jüngeren Lübbecker sind eher die A2«, erklärt Dieter Greve vom BSC.