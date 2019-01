So sehen die Sieger aus: Der SV Hüllhorst-Oberbauerschaft wurde Hallen-Kreismeister. Foto: Pollex

Lübbecke (WB/mas). Erfolgreiche Premiere: Die Fußballerinnen des Kreises Lübbecke haben in der Stadtsporthalle ihren Hallen-Kreismeister ermittelt. In einem spannenden Endspiel sicherte sich der SV Hüllhorst-Oberbauerschaft den Titel.

Auf dieses Angebot schienen die heimischen Fußballerinnen geradezu gewartet zu haben. Kreisliga-Staffelleiter Dieter Greve vom BSC Blasheim hatte im vergangenen Jahr eine Frauen-HKM angeregt und stieß mit diesem Vorschlag auf großen Zuspruch. »Alle A-Ligisten haben zugesagt und dann auch mitgespielt«, freute sich Greve über einen Turnierablauf nach Plan. Er und die Zuschauer seien auf ihre Kosten gekommen. »Es waren viele interessante und spannende Spiele dabei«, sagte Greve.

Gespielt wurde zunächst in drei Vorrundengruppen. Darin machten die 13 Mannschaften die Halbfinalteilnehmer unter sich aus. Die jeweiligen Gruppensieger sowie der Zweitplatzierte aus der einzigen Fünfergruppe zogen in die nächste Runde ein. Schon in der Gruppenphase hinterließen die Mannschaften aus Hüllhorst-Oberbauerschaft und Börninghausen den besten Eindruck. Den Siegeszug setzten sie im Halbfinale fort: Der SVHO um Hendrik Dünhölter und Jonas Rullkötter gewann mit 3:0 gegen Union Varl und der Kreisliga-Tabellenführer SVEB behauptete sich beim 3:1 gegen den BSC Blasheim.

1:1 nach der regulären Spielzeit

Eine Entscheidung im Endspiel ließ dann erst einmal auf sich warten. Nach 15 Minuten und einem 1:1 war kein Sieger gefunden. Der Pokal musste daher im Neunmeterschießen vergeben werden. Hier hatte das SVHO-Team, das in der regulären Serie den vierten Platz in der Kreisliga-Staffel Minden/Herford/Lemgo belegt, die besseren Nerven und setzte sich mit 3:2 durch. »Ich denke, es war das passende Finale«, kommentierte Greve, der nicht nur die Spielerinnen, sondern auch Moderatorin Julia Sellenriek (Vertreterin der jüngeren Generation im Kreisjugendausschuss) lobte.

Nach dem gelungenen Wochenende durfte der Blick schon in Richtung Zukunft gerichtet werden. »Ich gehe davon aus, dass wir eine Wiederholung für das Jahr 2010 anstreben sollten«, sagte Greve. Zumal es im Lübbecker Land nur wenige Turnierangebote im Frauenbereich gibt.

Ergebnisse

Gruppe 1: 1. SV Hüllhorst-Oberbauerschaft 10 Punkte, 2. BSC Blasheim 8, 3. TuRa Espelkamp 5, 4. SG Tonnenheide/Isenstedt 4, 5. SG Gehlenbeck-Frotheim

Gruppe 2: 1. Union Varl 7, 2. FC Oppenwehe 4, 3. TuS Nettelstedt 3, 4. HSC Alswede 3

Gruppe 3: 1. SV Börninghausen 7, 2. TuS Levern 5, 3. TuS Stemwede 4, 4. TuRa Espelkamp II 0

Halbfinale: Hüllhorst-Oberbauerschaft - Varl 3:0; Börninghausen - Blasheim 3:1

Spiel um Platz drei: Varl - Blasheim 2:1

Finale: Hüllhorst-Oberbauerschaft - Börninghausen 4:3 n.N.