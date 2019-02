Von Marc Schmedtlevin

Lübbecke (WB). Diese Chance gibt es vielleicht nur ein Mal. Die U15-Fußballerinnen des Mühlenkreises dürfen sich an diesem Samstag und Sonntag beim Girls-Snow-Cup in Lübbecke mit großen Namen des deutschen Frauenfußballs messen. Gegen so manche Überraschung hätten die Lokalmatadoren nichts einzuwenden.