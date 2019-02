Von Marc Schmedtlevin

Das Verbandsliga-Feld hat sich zusammen geschoben. Die Hüllhorster auf Tabellenplatz neun und Schlusslicht Nettelstedt II auf Rang 14 sind durch gerade einmal vier Punkte voneinander getrennt. »Dadurch ergibt sich für beide Seiten ein ganz wichtiges Spiel«, sagt HSG-Trainer Lars Halstenberg, der sich mit seinem Team natürlich in der angenehmeren Ausgangsposition befindet: »Nettelstedt steht sicherlich ein bisschen mehr unter Druck. Wir werden vor denen bleiben, egal was passiert. Aber natürlich wollen wir das Spiel auch auf jeden Fall gewinnen. Wenn wir unser Spiel der Vorwochen durchziehen, haben wir sicherlich auch gute Chancen.« Ganz ähnlich lautet logischerweise die Zielsetzung auf der Gegenseite. »Wir sollten Hüllhorst schlagen«, sagt TuS-Trainer Julian Grumbach.

2019: Hüllhorst ist in Form

Ein Blick auf die vergangenen Wochen schiebt der HSG so etwas wie eine Favoritenrolle zu. Die Hüllhorster konnte drei von vier Partien in diesem Jahr gewinnen. Hinzu kam eine nur ganz knappe Niederlage in Hahlen. »Die Winterpause hat uns richtig gut getan. Dadurch konnten wir zum Beispiel Christopher Kreft wieder langsam aufbauen und heranführen. Unter anderem durch seine Rückkehr können wir die Pausen in der Abwehr besser verteilen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt«, sagt Halstenberg.

Ganz anders sieht der Trend im Nettelstedter Lager aus. Der letzte Sieg gelang am 24. November des Vorjahres. Seitdem holte die TuS-Reserve gerade mal noch einen mageren Punkt. Tiefpunkt war am vergangenen Wochenende die Zehn-Tore-Niederlage in Steinhagen. »Wir haben danach innerhalb des Teams viel gesprochen und aufgearbeitet. Wir müssen uns vor allem emotional mehr mit den Spielen befassen«, sagt Grumbach, der Hüllhorst auch als eine Art Vorbild sieht: »Die sind derzeit richtig gut drauf, haben eine tolle Stimmung in der Mannschaft. Deren Kampf gilt es bedingungslos anzunehmen. Vor allem hinten müssen wir kompakter agieren und müssen dann auch mal über 60 Minuten eine konstante Leistung zeigen.«

Individuelle Klasse beim TuS

Das nicht immer vorhandene Nettelstedter Zusammenspiel haben auch die Hüllhorster als Schwachstelle beim Gegner ausgemacht. Anders sei der Abwärtstrend beim Altkreis-Konkurrenten nicht zu erklären. »Nettelstedt verfügt weiterhin über hohe individuelle Klasse. ich denke da an Spieler wie Chris Byczynski oder Nenad Nedeljkovic, die zu den besten der Liga auf ihren Positionen gehören«, sagt HSG-Coach Halstenberg, der diese Akteure aber nicht zur Entfaltung kommen lassen möchte: »Wir werden wieder auf unsere zuletzt sehr gute Abwehr bauen.« Dahinter wird wieder Christian Laroche das Tor hüten. Wer bei der HSG der zweite Keeper sein wird, steht noch nicht fest. Infrage kommen der angeschlagene Tobias Mütherthies und Juri Kornfeld aus der Reserve. Fraglich ist zudem der Einsatz von Paul Reichelt, der in dieser Woche krankheitsbedingt pausierte.

Beim TuS II wird mit Tobias Oevermann ein zentraler Spieler in den Kader zurückkehren. Er sei wieder fit und auch aus dem Urlaub zurück. »Aus meiner Sicht kann das Derby kommen«, sagt Oevermann, der eine Partie auf Augenhöhe erwartet: »Es ist für beide Mannschaften wichtig, die Punkte mitzunehmen.«