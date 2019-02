Von Marc Schmedtlevin

Derby TuS Nettelstedt II - HSG Hüllhorst Fotostrecke

Foto: Marc Schmedtlevin

Die Gegensätze hätten größer kaum sein können. Vorne stieg die Hüllhorster Party, wenige Meter dahinter hockten die Nettelstedter Youngster Jannik Ames und Mats Grzesinski und suchten nach ersten Erklärungen für die deutliche Pleite. Diese hatte nämlich gravierende Auswirkungen auf den Tabellenstand. Während sich die HSG dank des vierten Siegs im fünften Spiel des Jahres viel Luft im Abstiegskampf verschaffte, verharrt die TuS-Reserve mit sechs Minuspunkten mehr auf dem letzten Platz. »Gerade im Derby hatten wir auf die Wende gehofft, durch diese Niederlage wird es jetzt aber natürlich nochmal schwieriger. Wir geben aber noch lange nicht auf«, sagte TuS-Kreisläufer Jannis Kruse.

TuS-Probleme in der Offensive

In den 60 Minuten zuvor hatte sich wieder einmal gezeigt, dass die Nettelstedter ihre Probleme derzeit in der Offensive haben. Mit nur 17 Treffern kann man ein so immens wichtiges Spiel nicht gewinnen. Berücksichtigt werden muss bei dieser Bewertung allerdings auch, dass die Hüllhorster derzeit wohl eine der besten Abwehrreihen der Liga stellen. An dieser biss sich der TuS-Angriff die Zähne aus. »Unsere starke Abwehr und ein starker Torwart dahinter haben den Unterschied ausgemacht«, sagte HSG-Trainer Lars Halstenberg und sprach damit Christian Laroche ein Extralob aus. Dieses hatte sich der Keeper nach beeindruckenden 20 Paraden auch verdient. »Ich bin gleich richtig gut rein gekommen. Und wenn dann vor mit eine so gute Abwehr stellt, wird es einfacher. Es läuft bei uns einfach richtig gut, weil jeder an seine Qualitäten glaubt«, sagte Laroche.

Wie zuvor erwartet, entwickelte sich nur ein Handball-Leckerbissen für die Fans der gepflegten Abwehrarbeit. »Ein echtes Derby eben. Es war eine Menge Kampf dabei, das kam uns entgegen«, meinte HSG-Kapitän Christopher Kreft. Beide Teams hatten Probleme beim Erzielen von einfachen Toren, auch die Fehlerquote war jeweils zu hoch.

Beide Torhüter stark

Dann wurde Laroche mehr und mehr zum Faktor, obwohl auch dessen Gegenüber Mats Grzesinski eine gute Leistung zeigte. Die Gäste wurden nun auch vorne etwas konsequenter im Abschluss und setzten sich auf 7:4 (18.) ab. Von Hüllhorst ging Gefahr im Kollektiv aus, bei Nettelstedt waren es eher Einzelaktionen der Rückraumspieler Ames, Nedeljkovic oder Byczynski, die zum Erfolg führen sollten. Diese individuelle Klasse sollte aber nicht ausreichen, mit drei Toren Rückstand ging es aus TuS-Sicht in die Pause.

Nach dem Wechsel wurden die Verhältnisse zunächst noch deutlicher, weil sich die Gastgeber zahlreiche Fehler erlaubten und auch das nötige Glück fehlte. Die besten Beispiele: Ames warf einen Siebenmeter klar am Tor vorbei, Byczynski, der danach wegen einer Knieverletzung ausfiel, traf den Pfosten und Glöckner scheiterte an Laroche. Hüllhorst nutzte diese Phase, um auf 14:8 (37.) davonzuziehen. Die Vorentscheidung schien gefallen zu sein.

Pfosten rüttelt HSG wach

Doch der TuS berappelte sich noch einmal, legte einen 4:0-Lauf hin und war beim 12:14 (41.) wieder dran. Für Kevin Schmidt ergab sich per Siebenmeter sogar die Chance, auf ein Tor zu verkürzen. Der Ball landete an der Latte. Eine Szene, die die kurzzeitig verunsicherten Hüllhorster wieder wach rüttelte. Sie machten hinten wieder dicht, fanden vorne zur nötigen Ruhe zurück und setzten sich wieder auf 19:13 (51.) ab.

Dieses Mal war die Vorentscheidung wirklich gefallen. Und so war es dem HSG-Team vergönnt, sich schon drei Minuten vor dem Abpfiff geschlossen von der Bank zu erheben, zu hüpfen und im Takt der Fans die Derby-Feier einzuläuten.

TuS Nettelstedt II: Grzesinski, Hucke, Herrmann – Schmidt (5/1), Kruse (1), Nedeljkovic (2), Krassort, Spreen (1), Oevermann, Thielking (2/1), Pohnke (1), Glöckner (1), Ames (3), Byczynski (1)

HSG Hüllhorst: Laroche, Kornfeld – Meyer (1), Reichelt (3), Kleffmann (2), Tiemann (2), Budde, Blomenkamp (2/1), Wiechert, Kreft (1), Grabein, Heidenreich (5), Hodde (7/3), Wittkötter