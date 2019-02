Lübbecke (WB/jk). Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage: Bei den Jugendfußballern war am ersten Spieltag nach der Winterpause alles dabei. Lediglich das Spiel der JSG Stemweder Berg gegen Jerxen-Orbke II wurde abgesagt, da der Sportplatz in Dielingen gesperrt war.

A-Junioren-Landesliga

FC Preußen Espelkamp – TSV Oerlinghausen 0:0 (0:0) . Das Pflichtspieldebüt von Espelkamps neuem Coach Ferhat Kilinc endete mit einer Nullnummer. Im ersten Durchgang waren die Preußen das bestimmende Team, ließen aber einige Chancen liegen. Zweimal trafen die Adlerträger nur den Pfosten. In der 23. Minute vergaben die Hausherren zudem einen Elfmeter. Nach dem Seitenwechsel gaben dagegen die Gäste den Ton an und kamen zu zwei hochkarätigen Möglichkeiten. Beide Male scheiterten sie jedoch am stark reagieren Preußen-Keeper Benito Rehling. Es blieb schließlich bei der gerechten Punkteteilung. »In der zweiten Halbzeit haben wir nachgelassen«, ärgerte sich Kilinc nach dem »Sechs-Punkte-Spiel« gegen den Tabellennachbarn, kann dem Remis jedoch auch Positives abgewinnen: »Unterm Strich ist das Unentschieden gerecht. Für uns ist es wichtig, Schritt für Schritt vorwärts zu kommen. Für den Anfang können wir mit dem Punkt zufrieden sein.«

B-Junioren-Bezirksliga

SC Verl II – FC Preußen Espelkamp 2:3 (0:1). Die Gäste gingen früh durch einen Freistoß Maximilian Struckmeiers in Führung (6.). Dabei überließen die Espelkamper der Westfalenliga-Reserve den Ball und beschränkten sich auf Konter. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten ging es mit dem 1:0 in die Pause. »Es hätte auch gut 3:2 zur Halbzeit stehen können«, meinte FCP-Coach Eike Wilmsmeyer. Doch die Führung währte nicht lange: Acht Minuten nach Wiederanpfiff unterlief den Gästen ein Fehlpass im Spielaufbau, der zum Verler Ausgleich führte. Eine direkt verwandelte Ecke von Kapitän Simon Kröger bescherte Preußen die erneute Führung (56.). Zwei Minuten später sorgte Marcel Kunkel nach einem Ballgewinn im Spielaufbau des Gegners mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Der Verler Anschlusstreffer war letztlich nicht mehr von Bedeutung (60.). »Insgesamt war es ein guter Auftritt, wobei natürlich noch Verbesserungspotential vorhanden ist. Besonders im Spielaufbau waren wir heute gegen ein sehr gutes Angriffspressing des Gegners nicht gut«, meinte Wilmsmeyer nach der Partie.

D-Junioren-Bezirksliga

SV Löhne-Obernbeck – JSG Rahden/Tonnenheide 2:1 (1:1). Gegen den Tabellenletzten, der mit dem Sieg seine ersten Punkte in der Bezirksliga einfuhr, stand am Ende eine enttäuschende Niederlage für das Team von Dietrich Wiedmer und Dennis Bergsieker zu Buche. Bereits nach zehn Minuten gerieten die Rahdener ins Hintertreffen. »Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehlpässe gespielt und zu viele falsche Entscheidungen getroffen«, meinte Wiedmer. Immerhin gelang noch vor der Pause der Ausgleich durch einen Kunstschuss von Kapitän Jason Warkentin (25.). Im zweiten Durchgang hatten die Rahdener zwar mehr Kontrolle über das Spielgeschehen, konnten jedoch kein Kapital daraus schlagen. So gelang dem Gastgeber kurz vor Abpfiff tatsächlich noch der Siegtreffer (59.). »Wenn man die Tore vorne nicht macht, kriegt man sie selber rein. Am Ende muss man jedoch sagen, dass Löhne-Obernbeck verdient gewonnen hat«, sagte Wiedmer.