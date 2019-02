Landesliga

Gegen den ebenfalls gefährdeten Detmolder SV fuhr der TuS Lübbecke nicht nur zwei wichtige Punkte ein, sondern verzeichneten mit dem 91:53-Heimsieg auch den besseren Direktvergleich.

Nachdem man zuletzt eine gehörige Pleite gegen Tabellenführer Gütersloh hatte hinnehmen müssen, stand dieses Aufeinandertreffen unter einem gänzlich anderen Stern. Zwei Kellerkinder trafen aufeinander, wobei der Gast aus Detmold das Hinspiel (87:65) gewonnen hatte. Auch wenn die Gäste nur eine dünn besetzte Bank vorweisen konnten, gingen sie engagiert zu Werke und begannen sich schnell auf der Punktetafel zu verewigen. Nach zwei Minuten lagen die Hausherren mit 2:8 hinten. Früh sah sich Trainer Kenschner genötigt, eine Auszeit zu nehmen. Eine, die Früchte trug: »Auch wenn jeder wusste, dass dieses Spiel für den weiteren Saisonverlauf elementar wichtig ist, waren wir zu weit von den Schützen entfernt.« Achim Diekmeyer eröffnete daraufhin mit einem Dreier – dem drei weitere folgen sollten – die Aufholjagd. Die enorme Treffsicherheit aller Lübbecker Schützen drehte das Spiel zum 33:18 zur Viertelpause.

Da es im Angriff zu laufen schien, drehte Kenschner nun an defensiven Schrauben. Mit einer aggressiven Zonenpresse gelang es, die Detmolder unter Druck zu setzen und ihnen im gesamten zweiten Abschnitt nur sechs magere Punkte zu erlauben. Angetrieben von Point-Guard Justin Hohmeier, der die Geschicke der Lübbecker sehr erfolgreich leitete, lieferten alle Langen vom Wiehen ab, so dass das frisch aufgehängte Banner mit der Aufschrift »Teamspirit« zutraf. Lübbecke ging mit einer beruhigenden Führung (59:24) in die Kabine gehen.

Bis auf einige Sequenzen, in denen der Lübbecker Schlendrian wieder Einzug hielt, bekamen die zahlreichen Zuschauer auch in Hälfte zwei ein unterhaltsames Spiel zu sehen. »Das war ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Wenn wir es weiterhin schaffen, die Vorgaben des Trainers umzusetzen, werden weitere folgen«, so Achim Diekmeyer.

TuS Lübbecke : Popovic (14 P), Von Garrel (11), Meißel (2), Köstring (10), Klassen (2), Peters (6), Hohmeier (5), Heide (8), Rohleder, Westerhold (13), Buschmann (2), Diekmeyer (18).

Bezirksliga

Was für ein Wochenende für TuSpo Rahdens Basketballer: Erst die Auszeichnung auf der Sportlerehrung der Stadt Rahden zur „Mannschaft des Jahres“, am folgenden Tag dann ein souveräner 60:55-Sieg gegen den Tabellennachbarn Bielefeld Bulldogs. Mit 16 Punkten liegen die Nordkreisler auf einem starken fünften Platz.

Für die knappe Hinspielniederlage hatte der TuSpo viel Wiedergutmachung im Gepäck. Vor heimischer Kulisse zeigten Rahdens Korbjäger von Anfang an, wer Herr im Hause ist und beendeten das erste Viertel mit 20:11. Das änderte sich auch im zweiten Abschnitt (17:13) nicht. Rahden spielte nicht nur eine konsequente Defense, sondern überzeugte auch mit Fastbreaks der schnellen Guards, womit die Bulldogs ihre Probleme hatten. Der Halbzeitstand von 37:24 war eindeutig.

Trainer Tim Gresbrand pushte seine Jungs noch einmal in der Kabine, so dass Anfang des dritten Durchganges (19:14) sogar ein 16 Punkte-Vorsprung herausgespielt wurde. Rahden sollte seine Führung in der Folge nie abgeben, musste den Gästen aber zugestehen, dass sie trotz des teilweise hohen Rückstandes nie aufgaben. So kämpften sich die Bulldogs im letzten Viertel (9:12) noch einmal bis auf fünf Punkte zum 55:60-Endstand heran, da der TuSpo mit Kai Fröse und Florian Martlage zwei wichtige Defensiv-Akteure, durch jeweils fünf Fouls belastet, nicht mehr einsetzen konnte.

Negativ war einzig die eklatante Freiwurfschwäche. Wieder fanden nur fünf von 19 zugesprochenen Freiwürfen das Ziel.

TuSpo Rahden : Alapatt (7), Bechstedt (5/1), Bohbrink (11/1), Brinkhoff (11), Fröse (10), Gräber, Gülker (7), Martlage (4), Müller, Rempe (5/1), Rüter, Schreiner.