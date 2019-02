Lübbecke (Kru). Die 47. Auflage der Altliga-Hallenrunde des Fußballkreises Lübbecke, die im Bereich des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) ihresgleichen sucht, geht in die entscheidende Phase. Wenn am Samstag in den Sporthallen in Rahden und Espelkamp bis auf drei Partien alle Viertelfinals über die Bühne gehen, dann sind es noch drei Wochen, bis die sieben neuen Kreismeister traditionell in der Lübbecker Kreissporthalle gekürt werden.