Im Stadion an der Obernfelder Allee setzen sich die Läuferinnen und Läufer am Sonntagvormittag wieder in Bewegung. Von dort geht es direkt in den Lübbecker Berg. Foto: Krusche

Von Alexander Grohmann

Lübbecke (WB). Ein tierisches Vergnügen: Wenn die Lübbecker Berglöwen zum Wartturmlauf bitten, dann ist Spaß garantiert. Ein Katzensprung erwartet die Teilnehmer bei der 21. Auflage der beliebten Laufveranstaltung allerdings nicht. Vielmehr dürfte an diesem Sonntag im Lübbecker Berg reichlich geschwitzt werden.

»Letztes Jahr beim Jubiläum waren mehr als 400 Teilnehmer am Start. Diese Marke wollen wir auch diesmal knacken«, sagt Organisator Wolfgang Ulrichs, der guter Dinge sein kann, dass die Zahlen wieder stimmen werden. Nach den schweißtreibenden Temperaturen in der Wochenmitte hat sich der Sommer nämlich zum Glück etwas abgekühlt. »Wir gehen von um die 26 Grad aus«, rechnet Ulrichs, selbst geübter Läufer, mit angenehmen Temperaturen.

Nachmelden ist bis 40 Minuten vor dem Start möglich

Die Voranmeldungen liefen zwar etwas schleppend, doch das kennt man bei den Berglöwen. Es ist damit zu rechnen, dass sich am Sonntag traditionell viele Kurzentschlossene auf den Weg ins Lüb­becker Stadion an der Obernfelder Allee machen, um sich an einer der drei Distanzen (4 Kilometer, 8,8km oder 14km) zu versuchen. Bis 40 Minuten vor dem jeweiligen Start können sich Interessierte vor Ort bei der Nachmelde-Stelle noch registrieren lassen.

" „Früher gab es in der Mühlenkreisserie mehr hügelige Läufe. Das ist wie beim Tennis, da wird auch nur noch ein Grand Slam auf Rasen ausgetragen. Am Anfang waren es mal drei.“ Wolfgang Ulrichs, Organisator der Lübbecker Berglöwen "

Für leidenschaftliche Läufer ist das Rennen ein Muss. Der Wartturmlauf stellt in der Mühlenkreisserie schließlich eine Ausnahmeerscheinung dar. »Früher gab es mehr hügelige Läufe«, erinnert sich Wolfgang Ulrichs. Doch Eisbergen und Kleinenbremen sind mittlerweile als Stationen weggefallen. Neben dem OTSV Preußisch Oldendorf sind die Berglöwen die einzigen Ausrichter mit Höhenmetern im Programm, der Rest ist flach. »Das kann man mit Tennis vergleichen. Am Anfang wurden drei von vier Grand Slams auf Rasen ausgetragen, heute nur noch eins«, so der Organisator.

Am bewährten Ablauf hat sich nichts geändert, lediglich der Kinderlauf wird diesmal etwas vorgezogen und startet schon um neun Uhr. Einen Kilometer müssen die Kleinen absolvieren. »Wir wollen damit vor den Hauptläufe durch sein. Die Eltern und Kinder wollen ja auch nicht so lange im Stadion warten«, sagt Ulrichs.

Königsetappe: Um zehn Uhr wird der 14-Kilometer-Lauf gestartet

Um zehn Uhr geht’s dann ans Eingemachte mit dem Rennen über 14 Kilometer. Nach einem Kilometer auf Asphalt landen die Läufer auf befestigten Waldwegen. Kein Gelände für Untrainierte, eher eine herzhafte Herausforderung für Läufer mit Biss. »Die 14 Kilometer sind nichts für Normalos. So schlimm, wie man in der Szene manchmal hört, ist es aber auch wieder nicht. Landschaftlich ist der Lauf zudem einfach schön«, wirbt Ulrichs, den es selbst in den Füßen kribbelt, der aber wie alle Berglöwen zum Zuschauen »verdammt« ist: »Wir müssen uns ja um die Organisation kümmern.«

Bestzeiten sind schwer zu knacken

Wer weiß, vielleicht gibt es bei der 21. Auflage ja auch einen neuen Rekord zu bejubeln. Die Bestzeit bei den Frauen hält Anke Kemmener vom ATSV Espelkamp. Ihre 58:41 Minuten über 14 Kilometer stammen aus dem Jahr 1999. Bei den Männern kam schon lange niemand mehr in Reichweite der 50:46 Minuten von Andreas Schur (SG Diepholz). »Er ist nur ein einziges Mal bei uns gestartet und hat gleich diese Zeit aufgestellt«, berichtet Ulrichs.

Startzeiten: 1km Kinderlauf um 9 Uhr, 14km Wartturmlauf 9.45 Uhr, 8,8 Kilometer 10,05 Uhr, 4 Kilometer 10.10 Uhr.