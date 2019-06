Sie halten den Weltpokal in den Händen: Die B-Juniorinnen des TuS Gehlenbeck feiern den Sieg bei der Mini-WM in Bremen. Sie verkörperten bei dem Turnier die Niederlande. Foto: WB

Bremen/Lübbecke (WB). Am Ende hielten sie den Weltpokal in den Händen. Na gut, es war »nur« eine Kopie, aber trotzdem war der Jubel bei den B-Juniorinnen des TuS Gehlenbeck groß. Die Mannschaft hatte sich beim gut besetzten Pfingst-Turnier in Bremen den ersten Platz gesichert.