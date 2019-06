Von Alexander Grohmann

Start über 14 Kilometer bei Top-Wetter. Foto: Grohmann

Doch wie ein Sieger sieht Bretthauer zunächst nicht aus. Völlig ausgepumpt lässt sich der 45-Jährige auf den Rasen des Lübbecker Sportplatzes plumpsen, muss auf allen Vieren durchschnaufen. Der Berg hatte ihm alles abverlangt. An den Sieg hatte er einen Kilometer vor dem Ziel gar nicht mehr gedacht: »Ich lag im Rennen permanent zurück. Auf dem Weg zum Wartturm bin ich sogar ein paar Meter gegangen. Ich war am Ende eigentlich nur darauf bedacht, noch aufs Podium zu laufen«, sagt Bretthauer, der bergrunter dann aber seine Qualitäten zur Geltung bringen und wider Erwarten zum Führenden Niklas Eikmeier (TG Ennigloh) aufschließen kann.

Plötzlich wieder da: Bretthauer überrascht den Führenden

Als Beide ins Stadion einbiegen, ist es plötzlich ein Zweikampf um den Sieg. »Ich habe Niklas ein bisschen überrascht.« Bretthauer ist nicht mehr aufzuhalten, auch wenn die letzten 400 Extra-Meter noch einmal Überwindung kosten: »Ich dachte, man läuft im Stadion direkt ins Ziel. Dann rief mir meine Frau zu, dass ich noch eine Runde laufen muss. Das ist genau das, was man in dem Moment hören will«, flachst der Läufer des SV 1860 Minden, der Eikmeier noch um 13 Sekunden distanziert.

Nach viertem Sieg im vierten Rennen ist Platz eins fast sicher

Belohnung für die Mühen: Die Serie 2 (Langstrecke) führt er nach seinem »Berg-Abenteuer« mit weißer Weste an. Vier Starts, vier Siege – Bretthauers Bilanz ist beeindruckend. Mit dem Sieg in Lübbecke ist er in der Gesamtwertung fast schon uneinholbar in Front – und arbeitet an einem weiteren Ziel: »Ich habe es noch nie geschafft, in einem Jahr alle sieben Rennen der Serie zu bestreiten. In dieser Saison liegen die Termine so gut, dass es klappen könnte. Dann hätte ich auf der Urkunde mal keine Leerstellen«, so Bretthauer. Schnellste Frau ist einmal mehr Sandra Weise. Die Läuferin des ATSV Espelkamp benötigt 1:05:41 Stunde.

Starke Beteiligung: Berglöwen freuen sich über 396 Teilnehmer im Ziel

Mit 396 »Finishern« verpassen die Lübbecker Berglöwen ihren Teilnehmer-Rekord aus dem Vorjahr nur knapp. Immerhin: Eine neue Bestmarke stellt der Ausrichter, der organisatorisch einmal mehr einen Klasse-Job macht, mit 152 Teilnehmern über 8,8 Kilometer auf. »Das gab es noch nie«, sagt Eckhard Wiens aus dem bewährten Mindener Zeitnehmer-Team.

" „Dieses Rennen ist immer Wohlfühlfaktor hoch zehn.“ Arne Holtmann, Läufer der TG Werste, über den Wartturmlauf "

»Das ist hier immer Wohlfühlfaktor hoch zehn«, sagt Arne Holtmann (TG Werste), der die Veranstalter auch für die bestens präparierte und ausgeschilderte Strecke lobt. »Da war jede kleine Unebenheit und Gefahrenstelle weiß markiert«, berichtet der Oeynhau­sener, der über 8,8km das Podium als Vierter nur knapp verpasst.

Großer Beliebtheit erfreut sich auf der Langstrecke auch der Kräuterschnaps (»Blasheimer«), den am Wartturm John Whitefield und Toni Walker gut gelaunt je nach Wunsch an die passierenden Läufer ausschenken. »Viele erwarten uns mittlerweile schon da oben. Die halbe Flasche ist wieder leer geworden«, sagt Whitefield schmunzelnd.