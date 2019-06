Von Alexander Grohmann

Einen Verbesserungsvorschlag, der im Grunde genommen auf jeden Volkslauf gemünzt sein könnte, brachte Bretthauer dann auch noch ins Spiel. »Ich finde es schade, dass die Zuschauer im Ziel nicht wissen, was auf der Strecke passiert. Ich weiß ja nicht, wie es mit der Funkverbindung zum Wartturm bestellt ist. Aber eigentlich müsste es mit wenig Aufwand zu realisieren sein, dass jemand oben steht und Zwischenstände von der Strecke live ins Ziel durchgibt«, regt Bretthauer einen Live-Kommentar an.

Für einen Helfer beginnt die Schicht schon morgens um sechs

Für Sprecher Wolfgang Ulrichs und das Helfer-Team der Berglöwen gab es aber natürlich auch so schon einen Berg Arbeit zu bewältigen. Schon um sechs Uhr morgens hatte beispielsweise der »Arbeitstag« von Bernhard Bittner begonnen. Der Ex-Polizist im Orga-Team der Berglöwen musste sich mit mehreren Helfern um die Absperrungen und Beschilderungen auf der Strecke kümmern.

Im großen Zelt, das die Berglöwen wieder neben dem Sportplatz aufgebaut hatten, herrschte die ganze Zeit über reger Trubel. Von Brötchen über Kaffee bis eine großer Auswahl selbst gebackene Torten und Kuchen – das »Küchen-Team« hatte aufgetischt.

Beim Kinderlauf ist Laurenz Siebeking der Schnellste

Den Auftakt machte am Morgen der Nachwuchs beim Kinderlauf über einen Kilometer. Mit Laurenz Siebeking (FC Lübbecke) war in 4:24 Minuten ein Lokalmatador als Erster im Ziel. Er setzte sich vor Luise Lambert von der Grundschule Gehlenbeck durch. Dass die Beteiligung mit 21 Kindern schlechter als in den Vorjahren ausfiel, hatte Wolfgang Ulrichs schon geahnt: »Den Brückentag haben einige Familien sicher für ein langes Wochenende genutzt«, so der »Oberlöwe«, der mit der Gesamtzahl (396 Finisher) aber erneut zufrieden sein konnte.

Lisa Gerkensmeier hängt ihre Zwillingsschwester ab

Ein Lauf-Talent wächst bei der TG Werste heran. Die 14-jährige Lisa Gerkensmeier war über ­4,4km schnellste Starterin und ließ in 20:36 Minuten Zwillingsschwester Sophie (20:56) hinter sich.