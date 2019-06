Matchball: Die B-Junioren der JSG Fabbenstedt/Mittwald-Isenstedt (weißes Trikot) können am Mittwochabend mit einem Sieg in Kutenhausen den Bezirksliga-Aufstieg feiern. Foto: Pollex

Von Alexander Grohmann

Lübbecke (WB). »Heißes« Finale! Die A-Junioren der Blasheim-Lübbecke stehen in ihrem letzten Spiel der Aufstiegsrunde bei der SV Eidinghausen-Werste unter Erfolgsdruck, soll es mit dem Sprung in die Bezirksliga noch klappen. Kurios: Wegen der Hitze wurde der Anstoß am Mittwochabend um eine Stunde nach hinten verlegt. Die Partie beginnt erst um 20 Uhr. »Frust oder Party« heißt es fast zeitgleich auch bei den B-Junioren der JSG Fabben­stedt/Mittwald-Isen­stedt. Mit einem Sieg in Kutenhausen wäre die Mannschaft aufgestiegen.

A-Junioren: SV Eidinghausen-Werste - JSG Blasheim-Lübbecke (Mittwoch, 20 Uhr). Matchball vergeben: Weil die heimischen A-Junioren gegen Bellersen/Aa-Nethetal/Bökendorf (0:2) den dritten Sieg in der Aufstiegsrunde verpassten, muss am Mittwoch in Werste unbedingt ein Dreier her. »Es gibt noch andere Rechenmodelle. Aber eigentlich müssen wir gewinnen«, sagt Trainer Achim Haver vor der Herkulesaufgabe an den Pappeln. »Wir haben es uns mit der Niederlage am Sonntag unnötig schwer gemacht. Jetzt müssen wir noch einmal alle Körner in den Ring werfen.«

" „Es sind 37 bis 40 Grad angekündigt. Die Spielverlegung ist zum Wohle der Spieler, auch wenn es um 20 Uhr auch noch heiß sein wird auf dem Kunstrasen in Werste.“ Achim Haver, Trainer der A-Junioren der JSG Blasheim-Lübbecke "

Die SVEW (zwei Spiele, zwei Siege) führt die Gruppe derzeit an, die JSG ist Zweiter mit ebenfalls sechs Zählern, hat aber bereits drei Spiele absolviert und muss am Wochenende am letzten Spieltag zuschauen. Daher ist nun »Vorlegen« angesagt. Spielbeginn ist nach einer kurzfristigen Absprache zwischen den Trainern beider Mannschaften erst um 20 Uhr. »Ich habe mit meinem SVEW-Kollegen am Sonntag bereits telefoniert. Es sind 37 bis 40 Grad angekündigt. Das Ganze ist zum Wohle der Spieler. Heiß wird es auf dem Kunstrasenplatz auch um acht Uhr noch sein«, so Haver.

SV Kutenhausen/Todtenhausen - JSG Fabbenstedt/Mittwald-Isenstedt (Mittwoch, 19.15 Uhr). Diese Rechnung ist leicht: Mit einem Sieg bei der SVKT (3 Punkte) wäre der Bezirksliga-Aufstieg der JSG Fabbenstedt/Mittwald-Isenstedt (6 Punkte) perfekt. »Bis jetzt läuft alles nach Plan«, sagt JSG-Trainer Malte Grabenkamp, der mit dieser Konstellation im letzten Gruppenspiel insgeheim von Anfang an gerechnet hatte. »Mir war klar, dass wir beide Heimspiele gewinnen müssen, wenn wir ein Finale gegen Kutenhausen haben wollen«, so der Trainer, zumal gegen das »Überteam« des SV Rödinghausen II für alle Mannschaften kein Ankommen war.

Beim 5:2-Sieg gegen Bad Driburg zeigten sich die heimischen B-Junioren zuletzt bereits reif für die Bezirksliga. »Ich hoffe, dass wir diese Leistung auf das Spiel in Kutenhausen übertragen können«, sagt Grabenkamp, der auf Unterstützung von Außen setzt: »So weit ist es ja nicht bis zum Sportplatz in Kutenhausen. 50 Zuschauer werden uns sicher begleiten«, weiß der Trainer.