Oberliga-Vizemeister FSP Turbo Minden mit Trainer Faton Jefkaj (Mitte, links) und Führungsspieler Danny Odoy (unten, rechts). Am Samstag trägt das Futsal-Team das Finale um den Westdeutschen Pokal in Lübbecke aus. Foto: WB

Von Alexander Grohmann

Lübbecke (WB). Den angepeilten Aufstieg in die Regionalliga haben die Futsaler von FSP Turbo Minden knapp verpasst, dafür soll es jetzt mit einem anderen Titel klappen. Im Finale um den Westdeutschen Pokal steht der Oberligist an diesem Samstag Fortuna Düsseldorf gegenüber. Der Clou: Die Partie geht nicht in Minden, sondern in der Lübbecker Kreissporthalle über die Bühne (19 Uhr).

»Die Kampa-Halle ist mit einer Abi-Feier belegt«, erklärt Danny Odoy die Hintergründe des Umzugs. Der Mittelfeldspieler der FT Dützen gehört zu den Säulen des vor zwei Jahren gegründeten Teams. Neben Odoy stehen andere bekannte Spieler aus der Region wie Egor Pyntja (RW Maaslingen) oder auch der Neu-Espelkamper Bennett Heine im Kader.

Mindens Futsaler haben eine rasante Entwicklung hinter sich: Gleich in der Gründungs-Saison gelang Turbo im vergangenen Jahr der Aufstieg in die Oberliga, dazu kam der Sieg im Westdeutschen Pokal. Nun wollen die Futsal-Zauberer mit der Titelverteidigung dafür sorgen, dass auch 2019 ein Pokal in die Klub-Vitrine wandert, nachdem der Sprung in die höchste Spielklasse misslang.

Die Begeisterung um den jungen Verein ist ungebrochen. »In Minden sind bei Heimspielen immer um die 250 Zuschauer«, sagt Danny Odoy, für den Futsal mehr als nur ein Zeitvertreib ist. Im Fußball-Spielbetrieb geht der Mindener zwar nach wie vor für Bezirksligist Dützen auf Punktejagd. Als Hallen-Spezialist hat er das Spiel mit dem sprungreduzierten Leder aber mindestens genauso lieb gewonnen.

»Futsal ist extrem im Kommen«, sagt er über das »schnelle Spiel, in dem man keinen Moment abschalten darf. Das ist in einem Fußballspiel über 90 Minuten anders. Beim Futsal musst du in den zweieinhalb Minuten, in denen du am Stück auf dem Platz stehst, immer anspielbar sein.« Neben dem Spaß am filigranen Spiel mit dem Leder kommt das Wir-Gefühl. Die meisten Turbo-Kicker kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in verschiedenen Vereinen. Trainiert wird die Mannschaft von Faton Jefkaj.

Futsal wurde im Verband jahrelang heiß diskutiert

Am Samstag können sich die Zuschauer in Lübbecke von dem Sport ein Bild machen, der in den vergangenen Jahren Bestandteil heißer Diskussionen auf Verbandsebene war. Viele Experten hielten die Einführung von Futsal in der Halle im Nachwuchsbereich als Technik-Schule für notwendig.

Der Großteil der Seniorenspieler wollte sich dagegen den »geliebten« Hallenfußball in altbekannter Form nicht nehmen lassen. Herausgekommen ist ein Kompromiss: Bei den meisten Turnieren wird zwar weiter ein normaler Ball verwendet, Vier-Sekunden-Regel und Grätsch-Verbot haben aber flächendeckend in allen Hallen Einzug gehalten.

Mindener 13:6-Kantersieg im Halbfinale bei Atlético Köln

Im Pokal-Halbfinale fertigte Turbo Minden Atlético Köln im Duell am Rhein mit 13:6 (10:2) ab. »In der zweiten Halbzeit haben wir ein, zwei Gänge runtergeschaltet«, sagt Odoy über den Spaziergang, auf den Samstag gegen Regionalligist Düsseldorf die weitaus härtere Prüfung folgen wird.

Dem Turbo-Kader gehört auch Linus Brüggemann an

»Wir wollen den Zuschauern etwas bieten«, verspricht Danny Odoy, zu dessen Teamkollegen bei Turbo auch der Blasheimer Linus Brüggemann (VfL Theesen) zählt, einen unterhaltsamen Futsal-Abend. Mit einem Sieg könnten sich die Kicker selbst ein Saison-Happy-End bescheren, nachdem man im Kopf-an-Kopf-Rennen um den Regionalliga-Aufstieg haarscharf Cherusker Detmold den Vortritt lassen musste. Drei Punkte betrug der Rückstand auf den Meister. »Leider haben wir beide direkten Duelle verloren.«

Die Netto-Spielzeit am Samstag im Finale beträgt zweimal 20 Minuten. Zudem ist ein Minikicker-Einlagespiel geplant. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Dass die Partie in Lüb­becke stattfindet, muss kein Nachteil sein. Turbo Minden könnte das »Auswärtsspiel« nutzen, um seine Fangemeinde zu erweitern. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf der Titelverteidigung. Es lohnt sich somit doppelt für die Spieler, den Turbo einzuschalten.